Spanischsprechen und Geselligkeit in Tostedt

Der spanische Gesprächskreis „ambiente Español“ in Tostedt startet wieder durch: Ab kommenden Mittwoch, 13. Februar, in der Zeit von 19 bis 21 Uhr im Haus der Begegnung, Poststraße 16 treffen sich alle an der Sprache Interessierten. Geboten werden zudem spanische Köstlichkeiten in einer netten Atmosphäre.Die Anfänge des spanischen Gesprächskreises reichen zurück bis ins Frühjahr 2004: Damals trafen sich drei Spanierinnen in Tostedt, um gemütlich beisammen zu sein. Um ihre Muttersprache, das Spanische, nicht zu vergessen, kamen sie auf die Idee, sich mit weiteren Spanischsprechenden oder Spaniern regelmäßig zu treffen, um diese Sprache sowie die spanische Kultur, Musik und Fiestas zu pflegen.Zunächst traf sich der spanische Gesprächskreis "ambiente Español" regelmäßig (außer in den Ferien) im Jugendzentrum und inzwischen im Haus der Begegnung. Bei diesen Treffen bringt jeder der Teilnehmer aus Deutschland, Kolumbien, Ecuador, Chile, Argentinien und Spanien im Alter zwischen 30 und 70 Jahren etwas Leckeres mit.Weitere Informationen gibt es bei Leiterin Rocio Picard unter der Telefonnummer 04182-8692.• Die weiteren Termin in diesem Jahr: 13. März, 8. Mai, 12. Juni, 10. Juli, 14. August, 11. September, 9. Oktober, 13. November und 11. Dezember.