Spannendes übers Schullandheim Estetal

Tostedt : Heimathaus |

bim. Tostedt. Um das Schullandheim Estetal in Kakenstorf (Foto nach der Fertigstellung 1926) geht es in der Geschichtswerkstatt des Heimatvereins Tostedt am Freitag, 8. Februar, um 15 Uhr im Tostedter Heimathaus, Himmelsweg 8. Dr. Ulrich Asseburg berichtet über dessen Entstehung und geht darauf ein, wie und warum diese Institutionen nach Kakenstorf kam und wie sie sich entwickelte. Der Referent wird bisher unveröffentlichte Bilddokumente aus Privatbesitz zeigen.