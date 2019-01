Stolz auf den Imagefilm

Die Büchereien im Landkreis Harburg: Zu Gast in der Gemeindebücherei Tostedt.

Viele Bürger - alt und jung - möchten auf sie nicht verzichten: die öffentlichen Büchereien im Landkreis Harburg. Doch einigen Menschen ist gar nicht bewusst, welche Schätze sich dort in den Regalen befinden. Zudem organisieren die Mitarbeiter viele Veranstaltungen, die das kulturelle Angebot der Gemeinden bereichern. Das WOCHENBLATT nimmt dies zum Anlass, in loser Reihenfolge die Büchereien, die Mitarbeiter und das Angebot vorzustellen. Dieses Mal sind wir in der Bücherei der Samtgemeinde Tostedt zu Gast.Die Bücherei Tostedt befindet sich in der Schützenstraße 26a in Tostedt, im Souterrain neben dem Tostedter Rathaus und hinter der Polizei. Die Bücherei Tostedt gibt es bereits seit 1950.Die Bücherei bietet unter anderem eine Rückgabebox (die rund um die Uhr zugänglich ist), Antolin-Kennzeichnung der Bücher, einen kostenlosen Internetzugang, kostenlosen Kaffee- und Kakaoausschank, Büchereiführungen sowie Medienkisten für Kindergärten und Schulen. Außerdem sind kostenlose Vorbestellungen möglich.Insgesamt stehen 19.000 Medien zur Verfügung. Dazu gehören Romane, Sachbücher, Spiegel-Bestseller, Hörbücher, DVDs, Zeitschriften, E-Books, E-Audios, E-Book-Reader, Konsolenspiele, Großdruckbücher, Comics, fremdsprachige Bücher, Ting- und Tiptoi-Bücher, Leyo- und Superbücher, Tigerbook-App, Leserrucksäcke, Schatzkisten und regelmäßige Buchausstellungen.Desweiteren bietet die Bücherei unter anderem Autorenlesungen, Bastelnachmittage, Bücherbaby-Treffen, Bücherflohmärkte, Vorlesetage, Lesenächte, Leseratten-Club, literarische Erlebnisnachmittage, Osterüberraschungsbücher und regelmäßige Kunstausstellungen. Außerdem gibt es folgende Projekte: ein Begrüßungsgeschenk für Schulanfänger, das Büchertauschregal im Einkaufscenter Bade, Hunde im Leseeinsatz, den Julius-Club, Leseheld, Lesen macht stark: Lesen und digitale Medien, Lesestart, Tostedter Treppchen und Weihnachten im Schuhkarton.Besonders stolz ist die Bücherei über einen Imagefilm, der auf der Homepage zu finden ist.Bücherei im RathausSchützenstraße 26a21255 TostedtTelefon:04182 - 298300E-Mail:buecherei@tostedt.deInternet:www.tostedt.de/freizeit/buecherei/Öffnungszeiten:Montag: 15 bis 17.30 UhrDienstag: 9.30 bis 12 UhrMittwoch: 15 bis 17.30 UhrDonnerstag: 9.30 bis 12 Uhrund 15 bis 19 UhrFreitag: 9.20 bis 12 UhrJeden ersten Samstagim Monat: 9.30 bis 12 UhrGebühren:Die Jahresgebühr beträgt für Erwachsene 15 Euro (Mediennutzung ohne E-Books) sowie 20 Euro für Erwachsene, die sich zusätzlich E-Books ausleihen möchten. Erwachsene, die nur E-Books ausleihen möchten, zahlen eine Jahresgebühr von 10 Euro.Der Leseausweis für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist für einmalig 3 Euro zu erwerben. Schüler, Studenten und Auszubildende, Personen im freiwilligen sozialen Jahr, Bezieher von Leistungen nach dem SGB II, III oder IV lesen kostenlos.