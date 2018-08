"Summer Jam" bei Weller Tennis-Cracks

bim. Tostedt. Premiere beim TV Welle: Erstmals lädt die Tennis-Abteilung für kommenden Samstagabend, 11. August, zum "Weller Summer Jam" auf die Anlage des TV Welle, Auf dem Loh, ein. Das Trio "Akustik-3" (Gitarre, Gesang, Cajon) spielt Songs von den Beatles bis ZZ Top als akustische Interpretationen. Im Vorprogramm ist Karl-Heinz Jessen mit Shanties und Seemannsliedern zu hören. Im Anschluss an das Live-Programm sorgt DJ TopSpin für Musik.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Es gibt diverse Cocktails, alkoholische Getränke, Softdrinks und ein großes Barbecue.

• Einlass ist ab 18 Uhr, Der Eintritt kostet 5 Euro. Alle Überschüsse fließen in die Sportplatzerhaltung und in die Jugendarbeit des TV Welle.