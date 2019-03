Theater in Tostedt: Spannende "Knast"-Vorstellung

Tostedt : Bühne bunter Vorhang |

bim. Tostedt. Eine spannende Theatervorstellung gibt Jens Weisser in Tostedt. Er präsentiert "Das Knastleben des Robert K." nach dem Roman von Walter Kempowski.

Der Schauspieler erzählt mit leiser und dann wieder mit lauter Stimme aus „Ein Kapitel für sich“, in dem der Dichter seine bewegten Jugendjahre niederschrieb. Er beschreibt das Leben seines Bruders Robert, den Weisser in der Verfilmung spielte, mit dem er später auch befreundet war.

Sa., 23.3., 20 Uhr, Bühne bunter Vorhang, Unter den Linden 39 in Tostedt. Eintritt: 15 Euro. Tickets gibt es bei Theaterchefin Ulrike von Thien (Tel. 04182-292331) und im Töster Reisebüro (Kastanienallee 2, Tel. 04182-1041).