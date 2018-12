Theatervorstellung mit Jens Weisser in Tostedt

Tostedt : Bühne bunter Vorhang |

bim. Tostedt. Eine spannende Theatervorstellung mit Jens Weisser, bekannt aus Film und Fernsehen, ist in der "Bühne bunter Vorhang" in Tostedt zu erleben. Unter dem Titel "Kuttel Daddeldu in der Seemannsbar" taucht Jens Weisser in die Ringelnatz-Welt ein.

In der Kneipe „König von Schweden“ tut "Kuttel Daddeldu" laut krakelend seine Meinung kund. Im Grogdunst verschwimmen Realität und Traum zu bizarren Weihnachtsgeschichten. Verschwimmen lässt Weisser auch die Konturen zwischen dem sächsischen Dichter und dem Seemann, der mühsam versucht, die Bilderflut in seinem Kopf zu ordnen.

Da trifft er den Dichter, der mit seiner Melancholie und seinen Versen ringt. Weisser lauscht ihnen nach und entdeckt Leere und Makabres.

Den Sauerampfer, der am Bahndamm kein glückliches Leben fristet, und die Ameisen, die von Hamburg nach Australien reisen wollen, aber aufgeben, weil ihnen schon in Altona die Beine wehtun.

Als "Kuttel Daddeldu" ist Jens Weisser ein Matrose wie aus dem Seefahrer-Lehrbuch. Mit harter Schale scheinbar immer die Buddel Rum in Reichweite. Weisser hat für die Ringelnatztexte einen besonderen Sprachrythmus gefunden: einen turbulenten, der so aufregend ist wie das Meer und einen, der die Wogen des Lebens zur Brandung hochpeitscht.

Fr., 14.12., 20 Uhr, "Bühne bunter Vorhang", Unter den Linden 39 , Eintritt: 15 Euro. Kartenvorverkauf bei "Buch & Lesen" in Tostedt unter Tel. 04182-3138oder bei Theaterchefin Ulrike von Thien 04182-292332.