"Tipps & Termine" gibt es erst ab 16. März 2019

„Tipps & Termine“, die Info-Broschüre der Abfallwirtschaft des Landkreises Harburg mit den Müllabfuhrterminen für das Jahr 2019, wird erst am 16. März 2019 an alle Haushalte im Landkreis Harburg verteilt. Alle Müllabfuhrtermine bis Mitte April 2019 seien bereits in „Tipps & Termine 2018“ veröffentlicht, die Ende 2017 an alle Haushalte des Kreises verteilt wurden, teilt der Landkreis mit. Bereits jetzt können alle Müllabfuhrtermine für 2019 unter www.abfallwirtschaft.landkreis-harburg.de eingesehen werden.Grund für den ungewöhnlichen Termin für die Verteilung der „Tipps & Termine“ sind die umfangreichen Änderungen bei der Müllabfuhr, die durch die neuen Verträge für die Haus- und Biomüllabfuhr und insbesondere die Einführung der neuen Biotonne zum 15. April 2019 anstehen. Der gewohnte Zeitplan für Redaktion und Druck der „Tipps & Termine“ musste darum angepasst werden.Neu in den „Tipps & Termine 2019“ wird der Abfuhrplan für die Biotonnen sein, die ab dem 15. April geleert werden. Außerdem wurden die Abfuhrpläne für die Einsammlung von Hausmüll und Grünabfällen vollständig überarbeitet – fast alle Orte im Landkreis erhalten neue Abfuhrtermine.• „Tipps & Termine“ wird jedes Jahr an rund 120.000 Haushalte im Landkreis Harburg verteilt. Neben den Müllabfuhrterminen enthält das Heft Informationen zum richtigen Umgang mit Abfällen und zu den Entsorgungsanlagen der Abfallwirtschaft.• Im Internet ist die Abfallwirtschaft unter www.abfallwirtschaft.landkreis-harburg.de zu erreichen. Weitere Auskünfte erteilt die Abfallberatung der Kreisverwaltung unter Tel. 04171 693 694 oder per E-Mail an abfallberatung@lkharburg.de.