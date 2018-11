Töster Sänger stimmen aufs Fest ein

Tostedt : Johanneskirche Tostedt |

bim. Tostedt. Diese Veranstaltung hat Tradition: Die Töster Sänger, der Männergesangverein Tostedt von 1857, laden für Samstag, 1. Dezember, um 18 Uhr zu ihrem beliebten Adventssingen in die Tostedter Johanneskirche ein. Damit möchten die Töster Sänger alle Musikfreunde auf die kommende Weihnachtszeit einstimmen.

Es werden traditionelle und neue Weihnachtslieder erklingen, wobei die Zuhörer bei einigen Liedern gerne mitsingen dürfen.

Außer den Töster Sängern werden das Bläserquintett der "Estetaler Musikanten", der Kinderchor der Kantorei der Johanneskirche Tostedt und Kantor Kai Schöneweiß (Orgel) in dem Konzert mitwirken.

"Wir möchten, dass die Menschen in dieser oft hektischen und unruhigen Zeit ihren Blick auf die kommende Adventszeit und das Weihnachtsfest, das die Geburt Christi beinhaltet, richten. Dieser besinnliche und frohe Abend ist bestens hierfür geeignet", sagt Paul Oskar Kallus, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Töster Sänger.

Die Moderation übernimmt Klaus-Henning Becker. Die Gesamtleitung hat Chorleiterin Steffi Gerken.