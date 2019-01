"Töster Speeldeel" präsentiert "Ditmaal wat mit Niveau!"

"Ditmaal wat mit Niveau!" lautet der Titel der plattdeutschen Komödie in drei Akten von Andreas Heck, die die "Töster Speeldeel" jetzt einstudiert hat. Seit Jahren spielt der örtliche Theaterverein mit großem Erfolg Bauernstücke und ländlich seichte Boulevardkomödien für sein Stammpublikum. Doch das soll sich jetzt, im Jubiläumsjahr, ändern. Dieses Mal soll endlich ein Stück mit Niveau gespielt werden, um den schauspielerischen Ansprüchen der Spielerinnen und Spieler entgegen zu kommen und dem Publikum zu zeigen, dass man mehr drauf hat, als die üblichen Dreieichs-Verwicklungen zwischen Bauer, Knecht und Pfarrer.Doch welches Stück erfüllt die hochgesteckten Erwartungen und wer soll Regie führen? Schnell wird klar, ein lustig-verschmitzter Kriminalklassiker aus der „Pater Brown“-Reihe soll auf die Bühne, und dazu wird eigens ein professioneller, aber völlig unbekannter Regisseur über das Internet verpflichtet. Dummerweise werden dem ehrgeizigen Vorhaben des Theatervereins zahlreiche Steine in den Weg gelegt, und auch der Regisseur erfüllt nicht ganz die Erwartungen der Akteure. So werden die Proben zu „Pater Brown und das Geheimnis der alten Gräfin“ in der noch nicht fertig gestellten Kulisse der Bibliothek von „Chesterfield Manor“ immer mehr zum Desaster.Die Darsteller: Frauke Lohmann (Beate ), Petra Fahje (Trude), Hans-Jörg Peters (Heinz),Heiko Kaufhold (Gerhard), Anette Randt (Klunker-Klara alias Francoise Trichine), Maren Altmann (Rosi), Ellen Meyer (Lisa) und Annett Kaufhold (Karina). Als Souffleuse ist Gunde Bostelmann im Einsatz, verantwortlich für den Bühnenbau sind Werner Meyer und Herbert Theilemann.Die Aufführungstermine:Sonntag, 10. Februar, um 20 Uhr im Hotel "Zum Meierhof" Tostedt (Premiere);Samstag, 16. Februar, um 20 Uhr im Hotel "Zum Meierhof" (ab 18 Uhr Möglichkeit zum Schnitzel-Buffet, Anm. unter 04182-28480);Sonntag, 17. Februar, um 16 Uhr im Hotel "Zum Meierhof" (ab 15 Uhr Gelegenheit zum Kaffeetrinken, Anm. unter 04182-28480);Sonntag, 24. Februar, um 15 Uhr im Gasthaus "Zum Estetal" in Kakenstorf (im Anschluss Möglichkeit zum Schlachteköst-Essen, Anm. unter Tel. 04186-7323);Samstag, 9. März, um 19 Uhr im "Heidenauer Hof" (ab 17.30 Uhr Möglichkeit zum Bratkartoffel-Buffet, Anm. unter 04182-4144);Sonntag, 10. März, um 16 Uhr im "Heidenauer Hof" (ab 15 Uhr Möglichkeit zum Kuchenbuffet, Anm. unter 04182-4144);Samstag, 23. März, um 20 Uhr im Hotel Wiechern in Todtglüsingen;Sonntag, 24. März, um 16 Uhr im Hotel Wiechern (ab 15 Uhr Möglichkeit zum Kaffeetrinken in den Clubräumen).Karten kosten im Vorverkauf 8 Euro und an der Abendkasse 10 Euro. Der Vorverkauf läuft bereits bei Firma Friesecke in Tostedt, Bahnhofstraße 25 und Unter den Linden 16 sowie für die jeweiligen Veranstaltungen im Hotel "Zum Meierhof" (Tel. 04182 -28480), Gasthaus "Zum Estetal" (Tel. 04186-7323) und im Hotel "Heidenauer Hof" (Tel. 04182-4144).