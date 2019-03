Treffen des Forums für Zivilcourage

Tostedt : Haus der Begegnung |

bim. Tostedt. Das Forum für Zivilcourage lädt wieder herzlich zur nächsten Forumssitzung ein. Diese findet statt am Dienstag, 12. März, um 19 Uhr im Haus der Begegnung, Poststraße 16 in Tostedt. Geplante Themen sind u.a. Planung und Ankündigung der Lesung von Hasnain Kazim, Vorstellung eines kommunalen Integrationskonzeptes zur Vorbereitung einer öffentlich angekündigten Forumssitzung im April zu der Frage, welche Integrationsbemühungen in der Samtgemeinde Tostedt möglich und erforderlich sind.