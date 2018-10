Verkehrsbehinderungen im Maschener Kreuz

bim. Maschen. Verkehrsbehinderungen im Maschener Kreuz im Bereich A1 und A39: Wegen der Brückensanierung und dem Abbau der Traggerüste werden in beiden Fahrtrichtungen einzelne Fahrstreifen vom 29. bis 31. Oktober und vom 5. bis 10. November werden jeweils zwischen etwa 20 Uhr und 5 Uhr gesperrt. n den Tagesstunden stehen alle Fahrstreifen auf der A1 zur Verfügung, teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit.

Die Arbeiten für die Sanierung und Ertüchtigung der Brücke der A39 über die A1 im Maschener Kreuz laufen seit Mitte Februar.

In den Tagesstunden des Samstags, 10. November, ist eine Vollsperrung der Parallelfahrbahn der A1 in Richtung Hamburg erforderlich. In dieser Zeit ist damit auch die Abfahrt von der A39 aus Flensburg kommend auf die A1 in Richtung Hamburg nicht befahrbar.

Die Arbeiten an dem Bauwerk werden voraussichtlich bis Ende November vollständig abgeschlossen sein. Verzögerungen und Terminverschiebungen sind auf Grund einer Vielzahl von witterungsabhängigen Arbeiten jederzeit möglich. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, auf Mitteilungen in der örtlichen Presse und dem Rundfunk zu achten.

• Weiterführende Informationen zu dieser Baumaßnahme gibt es im Internet unter www.nlstbv.niedersachsen.de.