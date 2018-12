Weihnachtliche Lieder zum Mitsingen in Todtglüsingen

Tostedt : Feuerwehrhaus |

bim. Todtglüsingen. Ein Weihnachtskonzert veranstaltet das Spielleute-Orchester Todtglüsingen in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Todtglüsingen am kommenden Dienstag, 18. Dezember, um 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Todtglüsingen. Geboten werden viele schöne Weihnachtslieder zum Mitsingen und Genießen. Geleitet wird das Konzert von Rainer Bostelmann, der mit dem Orchester auch extra ein neues Weihnachtslied einstudiert hat. Außerdem werden die Nachwuchsspielleute vom Spielmannszug Todtglüsingen und die AG aus der Grundschule Todtglüsingen, ebenfalls geleitet von Rainer Bostelmann, erste Lieder mitspielen.

Der Spielmannszug Todtglüsingen besteht derzeit aus 30 Mitgliedern im Alter von neun bis 66 Jahren, darunter acht Spielleute in der Ausbildung. Der Spielmannszug und das Spielleute-Orchester gestalten jährlich unterschiedliche Auftritte jeglicher Art. So werden zum Beispiel kirchliche Trauungen, (Schützen-)Feste und Laternenumzüge musikalisch begleitet.

Daneben spielt die Geselligkeit eine große Rolle. So wurden in diesem Jahr zwei Ausfahrten unternommen, bei denen man auch mal abseits der Musik Spaß hat.

Für die Weihnachtslieder wechselt der Spielmannszug sein Instrumentarium und nimmt Percussions, Kesselpauken, Glockenspiel und Marimbaphon mit in das Instrumentarium mit auf und bildet so das Spielleute-Orchester Todtglüsingen.

• Wer Interesse an einer Ausbildung im Spielmannszug Todtglüsingen hat, wendet sich an Uwe Albers per E-Mail: albers.uwe@freenet.de.