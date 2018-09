Zirkus in der Elias-Schule

bim. Wistedt. Auf dem Parkplatz der Elias-Schule, der heilpädagogischen Schule in Wistedt, steht derzeit ein großes Zirkuszelt. Seit einer Woche probt dort die siebte Klasse für ihren großen Auftritt. Die zwölf Artistinnen und Artisten üben den Seiltanz, proben mit dem Vertikaltuch, dem Trapez und dem Diabolo. Auch auf Fakir-Einlagen darf man gespannt sein, wenn die Jugendlichen ihr Können am kommenden Freitag, 21. September, um 18 Uhr öffentlich aufführen und dazu alle Interessierten ins Zelt auf dem Aldagparkplatz, Bremer Str. 2, einladen. Ausreichend Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Parkplatz in der Quellner Straße. • Der Eintritt ist frei, Spenden werden jedoch gerne angenommen. Nachfragen können an das Schulbüro unter Tel. 04182-287500 gerichtet werden.