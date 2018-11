Fitness-Kursus für Leute über 60 Jahre beim Todtglüsinger Sportverein

Der Aktionstag 60+, den der Todtglüsinger Sportverein (TSV) jetzt durchführte, war ein voller Erfolg und hat gezeigt, dass es mehr Bedarf gibt. Trainer Uwe Bahnweg bietet daher jetzt einen Kursus für die Generation 60+ an. Das Alltags-Fitness-Text (AFT)-Praxisprogramm ist eine Verbindung von Gruppentraining mit individueller Betreuung, um einen maximalen Erfolg zu erzielen.Das Praxisprogramm besteht aus folgenden fünf Elementen:• Alltags-Fitness-Test (AFT)• Aufwärmprogramm mit Erläuterung der alltagsrelevanten Fitness und der Erklärung der häuslichen Übungen• gezieltes Muskeltraining im Fitnesszirkel• ein bis zu 30-minütiges Ausdauertraining für Herz und Kreislauf• abschließender AFT-Test.Das erste Kurswochenende am 19. und 20. November beginnt mit dem Alltags-Fitness-Test, um den individuellen Fitness-Zustand festzustellen. Danach erfolgt eine individuelle Einführung in das Trainingsprogramm am 26. und 27. November. Ab Montag, 3. Dezember, und Freitag, 7. Dezember, werden jeweils zwölf Trainingstermine von 13.30 Uhr bis 15 Uhr bis zum 21. Januar 2019 durchgeführt. Im Anschluss an den Kursus erfolgt ein individueller Abschluss-AFT-Test, um den Erfolg zu dokumentieren.• Kosten: 90 Euro pro Teilnehmer. Anm. in der TSV-Geschäftsstelle unter Tel. 04182-21172 oder bei Uwe Bahnweg unter Tel. 0177-3843074.