Fitnessstudio Tostedt: Von Ausdauer bis Zumba: Hier wird jeder fit gemacht

Tostedt

bim. Tostedt. „Bewegung, gesunde Ernährung und Entspannung gehören zum täglichen Leben wie das Zähneputzen“, sagt Peter Brandjen, Inhaber des Fitness-Studios „Gym 80“ in Tostedt, Kastanienallee 9. Er und sein Team laden für Sonntag, 28. Oktober, von 13 bis 18 Uhr im Rahmen des Tags der offenen Tür dazu ein, einfach rein zuschauen und sich über die Trainingsmöglichkeiten und die neuesten Generationen von Trainingsgeräten zu informieren. Und das alles in der familiären Atmosphäre des Studios bei Kaffee und Kuchen. Außerdem werden an dem Tag zwei tolle Angebote gewährt. Einige der Trainingsmöglichkeiten:

• EMS-Training: Schlank, stark und fit werden in nur 2 x 20 Minuten pro Woche: Das bewirkt das Elektro-Myo-Stimulationstraining (EMS). Das Training sorgt bei geringem Zeit- und Bewegungsaufwand für schnell sicht- und messbare Erfolge. „Hier wird mittels Stromimpulsen die Muskulatur trainiert und so der gezielte Fettabbau unterstützt. 20 Minuten EMS-Training ersetzt ein drei- bis vierstündiges intensives Kraftraining“, erklärt Peter Brandjen. „Ausdauertraining und gesunde Ernährung gehören in jedem Fall ebenfalls dazu“, so der Fitnesscoach. Wer sich am Sonntag für die EMS-Trainingsmethode im Fitness-Studio Tostedt entscheidet, zahlt statt 199 nur 99 Euro im Monat.

• „Galileo“-Training: Besser früh in Fitness und Gesundheit investieren, als später lange krank sein, rät Peter Brandjen. So informieren er und sein Team über das „Galileo“-Trainingsgerät, an dem Muskelkraft und -leistung gesteigert werden. „Dessen Wirkungsweise ist unglaublich. Das ‚Galileo‘-Training 2 x 15 bis 20 Minuten pro Woche beugt Osteoporose vor und ist ein optimales Training zur Sturzprophylaxe“, erklärt Peter Brandjen.

• Powerplate: „Powerplate“ ist ein Ganzkörpertrainingsgerät für alle Alters- und Leistungsklassen. Die Vibrationen sorgen für Sehnen und Muskeldehnung. Innerhalb von nur drei Monaten werden bereits durch kurze Trainingseinheiten Po und Oberschenkel straffer. Bei den Trainingsangeboten gibt es also auch für gestresste Berufstätige keine Ausrede mehr, nicht ins Fitness-Studio zu gehen. Das Fitness-Studio Tostedt bietet außerdem auf über 1.000 Quadratmetern eine große Auswahl an Herz-/Kreislauf- und Kraftgeräten sowie Kurse von Rückenschule und Zumba über Yoga bis Spinning und vieles mehr, was des Fitnessbegeisterten Herz begehrt. Der RehaVitalisPlus e.V. und die Physiotherapeutin Daniela Brandjen im Fitness Studio "Gym 80" Tostedt haben gute Nachrichten für Menschen mit schmerzhaften Bewegungseinschränkungen: Bereits ab Dezember besteht in den Räumlichkeiten in der Kastanienallee 9 in Tostedt die Möglichkeit, im dort ansässigen RehaVitalisPlus e.V. an ärztlich verordnetem Rehabilitationssport teilzunehmen.

Wer am Rehasport interessiert ist und weitere Informationen erhalten möchte, wendet sich an Physiotherapie Daniela Brandjen, Kastanienallee 9, unter Tel. 04182 - 23673. "Wir wollen Sie informieren"