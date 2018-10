Konrad "Konny" Merta ist jetzt zehnfacher Weltmeister

Konrad "Konny" Merta hat es geschafft: Der Kraftsportler des Todtglüsinger Sportvereins (TSV) holte - so wie er es im WOCHENBLATT und im Fernsehen angekündigt hatte - in seinem 80. Lebensjahr seinen zehnten Weltmeistertitel im Bankdrücken. Den Titel holte er beim „Trnava World Championship Powerlifting“, zu dem er zusammen mit seinem Freund und Trainingspartner Krystian Slosarek und dem TSV-Vorstandsmitglied Horst Dorsch jüngst nach Trnava in die Slowakei reiste.Konny Merta gelang es auf Anhieb, 90 Kilogramm zu drücken. Mit dieser Leistung wurde er Weltmeister in der Klasse 80+. Der bisherige Weltrekord lag "nur" bei 60 Kilogramm. Zwei weitere Versuche von Konrad Merta über 112,5 Kilogramm scheiterten ganz knapp, weil er Beschwerden in der Schulter bekam. Traurig: Nachdem er sein großes Ziel mit dem zehnten WM-Titel im 80. Lebensjahr nun erreicht hat, sind die Schulter-Beschwerden so gravierend, dass "Konny" über ein Ende seiner Karriere nachdenkt.