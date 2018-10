Sportkegeln ist Leistungs- und ein sogenannter Präzisionssport. Er erfordert Konzentration, Ausdauer und Können. Darüber berichten die Sportkegler des Landkreises Harburg am kommenden Mittwoch, 10. Oktober, in der "Plattenkiste" im NDR-Radio Niedersachsen."Wir wollen versuchen, das Image des Sportkegelns aufzuwerten und neue Mitglieder dafür zu finden", erläutert Renate Preuß, Vorsitzende und Sportkeglerin des Todtglüsinger Sportvereins (TSV).Im Landkreis Harburg gibt es drei Vereine, in denen Sportkegeln angeboten wird: bei Blau-Weiss Buchholz, dem Todtglüsinger Sportverein und dem Keglerverein Winsen, die in der "Plattenkiste" repräsentiert werden von Renate Preuß, Heiko Heinze und Björn Müller.