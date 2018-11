Modehaus Gerlach in Tostedt: Die Vielfalt der internationalen Mode

Auf über 600 Quadratmetern Ausstellungsfläche bietet das Modehaus Gerlach für Damen und Herren höchste Qualität und eine vielfältige Auswahl an Bekleidung von international renommierten Textilherstellern, die das gesamte Modespektrum offerieren."Wir freuen uns, mit unseren Kundinnen und Kunden dieses besondere Firmenjubiläum feiern zu können", sagen Katja und Jens Gerlach. "Wir danken allen unseren Kunden für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Wir werden weiterhin unser Fachwissen und Engagement einsetzen, um alle Kundenwünsche rund um die Mode zu erfüllen", fügen Jens und Katja Gerlach hinzu.Als besonderes Dankeschön erhalten die Kunden ab sofort bis Samstag, 17. November, 25 Prozent Jubiläumsrabatt auf die vielseitige Herbst-/Winter-Kollektion. Es lohnt sich daher ganz besonders, einen ausgiebigen Bummel durch das Modehaus Gerlach einzuplanen. Dabei gilt natürlich: Wer zuerst kommt, dem steht noch die vollständige Auswahl zur Verfügung.Selbstverständlich steht das Team des Modehauses Gerlach für die Beratung gern zur Verfügung.Das Modehaus Gerlach steht für Einkaufen mit Stil. Es ist stets ein besonderes Erlebnis, sich bei Gerlach bei einem entspannten Aufenthalt über die jeweiligen Modetrends zu informieren."Bei uns kann sich die Kundin oder der Kunde von Kopf bis Fuß mit hochwertigen Textilartikeln einkleiden", sagt Katja Gerlach. Gerne steht das Expertenteam für eine Stilberatung zur Verfügung. Ob Hemd, Bluse, Blazer, Sakko, Hose, Strickware, Winterjacke oder Accessoires: Im Modehaus Gerlach findet der Kunde sämtliche Bekleidungsartikel. Dabei kann er sich zwischen klassischem oder modernem Stil entscheiden.Diese erstklassige Auswahl findet sich in der Region kein zweites Mal. Die Kundinnen haben die Auswahl - unter anderem - aus der Bekleidung von Cambio, Lieblingsstüc und Marc Cain und viele mehr, die Herren dürfen sich auf die Marken van Laack, Grand Sasso und Gant freuen."Kommen Sie zu uns und genießen Sie die Atmosphäre. Wir erfüllen Ihre Modewünsche", laden Katja und Jens Gerlach ein.• Das Modehaus hat von Montag bis Freitag von 9.30 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 9.30 bis 16 Uhr geöffnet. Tel. 04182-1261