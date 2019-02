Schuhreparaturwerkstatt Meister Matte: "Das Geschäft ist weiterhin geöffnet"

Marika Matte, Witwe des kürzlich verstorbenen Schuhmachermeisters Heinrich Matte, der in der Region als "Meister Matte" bekannt war, wandte sich verzweifelt ans WOCHENBLATT: "Die Leute denken, der Laden ist geschlossen. Ich hatte im Januar Tage, an denen kein Kunde hier war, aber die Kosten laufen weiter", berichtet sie. Auch wenn sie wegen des Todes ihres Mannes, der im Dezember mit 65 Jahren im Türkei-Urlaub plötzlich verstorben ist, noch allerhand Behördengänge und Papierkram zu erledigen hat, öffnet die Geschäftsfrau nach wie vor täglich den Laden in der Kastanienallee 5 in Tostedt. Zumindest, bis ein Nachfolger das Geschäft weiterführt. "Ich stehe in Verhandlungen mit Interessenten, davon zwei vielversprechende", sagt sie.In dem Geschäft "Meister Matte", so betont Marika Matte, werden weiterhin Schuhreparaturen, Nottüröffnungen, Sicherheitstechnik, Pokale, Schilder und Gravuren zu den Öffnungszeiten montags bis freitags von 9.30 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 13 Uhr angeboten. Damit das alle erkennen, hat sie inzwischen große "Geöffnet"-Schilder in die Schaufenster gehängt.