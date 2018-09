Autohaus John in Tostedt präsentiert den neuen Kia Ceed

Tostedt : Autohaus John |

bim. Tostedt. Kraftvoll und sportlich - so präsentiert sich der neue Kia Ceed, ob als elegante, fünftürige Limousine oder als Sportwagen, mit Schalt- oder Automatikgetriebe. Im Tostedter Kia-Stützpunkt, dem Autohaus John in der Bremer Straße 32, sind Besucher am Samstag, 29. September, von 10 bis 16 Uhr herzlich willkommen. Dann können auch je ein Kia Ceed-Benziner- und ein Diesel-Modell Probe gefahren werden.

Den Kia Ceed gibt es in fünf Ausstattungsvarianten:

• "Attract": Sechs-Gang Schaltgetriebe, Motorleistung: 73 kW, Motorisierung: 1,4 l 4-Zylinder

• "Edition 7": Sechs-Gang Schaltgetriebe, Motorleistung: 73 bis 88 kW, Ladevolumen: 395 bis 625 Liter, 1.291 bis 1.694 Liter, inklusive Sitzbereich

• "Vision": Sechs- und Sieben-Gang-Schaltgetriebe, Motorleistung: 73 bis 103 kW, wahlweise mit 1.4 Vision Fließheck, 1.0 T-GDI Vision Fließheck oder als Sportswagon Kombi

• "Spirit": Sechs- und Sieben-Gang-Schaltgetriebe, Abmessungen: 4,31 bis 4,6 Meter lang, 1,8 Meter breit und rund 1,4 Meter hoch, Motorleistung: 88 bis 103 kW

• "Platinum": Sechs- und Sieben-Gang-Schaltgetriebe, Motorleistung: 100 bis 103 kW,

Ladevolumen: 395 bis 625 Liter, 1.291 bis 1.694 Liter, inklusive Sitzbereich.

"Der Ceed wurde komplett überarbeitet. Alle Benzin- und Dieselmotoren erfüllen die ab dem kommenden Jahr geltende Abgasnorm Euro 6d-TEMP, die Dieselfahrzeuge sind mit modernsten Katalysatoren ausgestattet", erläutert Autohaus-Chef Karl Christian John.

Neben zweifarbigen 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Hochglanzspoiler und LED-Tagfahrlicht vorn und hinten können sich auch die "inneren Werte" des Kia Ceed sehen lassen: Er ist ausgerüstet mit Spurhalte- und Spurwechselassistenten, Stauassistenten und Frontkollisionswarner. Für Komfort sorgen ein Navigationssystem mit Kia-Connected-Services, das dem Fahrer in Echtzeit auf dem Acht-Zoll-Touchscreen Informationen zu Tankstellen, Parkplätzen, Wetter und mehr anzeigt, eine Ladestation fürs Smartphone und ein Premium-Soundsystem.

Der Kia Ceed Sportswagon ist ein wahres Raum-Wunder und bietet ausreichend Platz für Einkäufe und Reisekoffer: Die Rücksitzbank ist umklappbar, sodass der Laderaum bis zu 1.694 Liter fassen kann. Außerdem gibt es ein Gepäck-Trennsystem und eine elektrische Heckklappe.

Jeder Kia Ceed-Besitzer erhält - wie es beim Kia-Service üblich ist - eine siebenjährige Kia-Herstellergarantie (bis 150.000 Kilometer).

Mit dem neuen Kia Ceed hält das Autohaus John nun 15 Kia-Modelle bereit - vom Kleinwagen über zwei Geländewagen-Modelle bis zum Sportwagen.

Kunsthandwerk im Autohaus Anlässlich der Vorstellung des neuen Kia Ceed gibt es beim Autohaus John auch eine Auswahl an außergewöhnlichem Kunsthandwerk. Das sind die Ausstellerinnen:

• Nicole Külper (PlotterLotte): beplottete, selbstgestaltete Lichterrahmen und Laternen und Holzschilder

• Sandra Raschke (Glitzerwelten): selbstgenähte Loop-Schals, Mützen, Taschen und mehr

• Andra Knospe (Knospenzauber): Häkeltücher, gehäkelte Babysets, Grußkarten und Schutzengel

• Sabrina Krüger: gravierte Holzbrettchen, Socken.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Verlässlich, fair und kompetent Seit 49 Jahren ist das Autohaus Karl John e.K. aus Tostedt auf dem Markt vertreten und betreut dabei sowohl Privat- als auch Firmenkunden. Kundenorientiert richtet sich das Unternehmen nach den Kundenwünschen, berät von A bis Z und erstellt gerne ein passendes Angebot.

"Gegenseitiges Vertrauen ist für uns die Basis einer guten Zusammenarbeit - das gilt sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Vertragspartner. Verlässlich, fair und kompetent", so Autohaus-Chef Karl Christian John.

Bereits seit 1970 ist das Unternehmen mit der Importmarke Renault erfolgreich am Markt vertreten. Im Dezember 2009 wurde das Autohaus zertifizierter Dacia-Servicebetrieb. Die rumänische Renault-Tochter hat den Automobilmarkt revolutioniert. Mit fast 85.000 Zulassungen und über 2,1 Prozent Marktanteil war 2009 für die junge Marke Dacia ein historisches Jahr.

"Seit Juli 2016 vertreten wir auch die außerordentlich erfolgreiche Marke Kia mit einer siebenjährigen Kia-Werksgarantie", so John.