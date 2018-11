Basar mit Adventlichem im Woll-Laden "Glücksmomente"

Tostedt : Glücksmomente |

Im Woll-Laden "Glücksmomente" nach netten Weihnachtsgeschenken stöbern



bim. Tostedt. In vorweihnachtlicher Stimmung ist auch Sonja Bade mit ihrem Wollgeschäft "Glücksmomente" im Himmelsweg 7 in Tostedt. Anlässlich des Christkindlmarktes ist ihr Geschäft am Samstag, 1. Dezember, von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Außerdem lädt sie für Freitag, 7. Dezember, von 16 bis 20 Uhr zu einem Adventsbasar ein.

Dann besteht die Möglichkeit, noch ein schönes Weihnachtsgeschenk zu erwerben. Außer der bekannt großen Auswahl an hochwertigen Garnen und Wolle wird den Besuchern dann Folgendes geboten:

• selbstgemachte Marmeladen und Chutneys

• handgefertigter Schmuck

• genähte Kinderkleidung

• Handtücher

• gestrickte Pullover, Jacken, Tücher und Schals

• Accessoirs wie z.B. Traumfänger, Schlüsselanhänger und Lesezeichen

• Mützen und Stuplen

• gehäkelte Handtaschen

• Hardanger und andere Tischdecken.

Beim Stöbern können die Kunden Kaffee, Kuchen und Glühwein genießen.

Ein Schal fürs Leben Sonja Bade beteiligt sich an dem Charity-Projekt "Ein Schal fürs Leben" - einer Initiative der Kinderrechtsorganisation "Save the Children" und der Frauenzeitschrift "Brigitte". Wer sich daran beteiligen möchte, erwirbt eine Box mit Wolle inklusive Strickanleitung und Stricknadeln zum Preis von 45 Euro, von denen 10 Euro an "Save the Children" gehen und syrischen Flüchtlingskindern zugute kommen. Die aus dieser Wolle gestrickten Schals sollen dann am 10. Dezember, dem internationalen Tag der Menschenrechte, als Symbol für alle, die sich für Kinder auf der Flucht engagieren, und als Symbol der Hoffnung für syrische Kinder, getragen werden.