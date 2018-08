Neue Anzeigetafel für den TSV Heidenau

Der TSV Heidenau freut sich über seine neue Anzeigetafel, die am Sonntag auf der Sportanlage eingeweiht wurde. "Die Idee dazu hatte unser treuer Fan Rolf 'Heese' Lohmann", berichtet Fußball-Obmann Jürgen Tödter. Gemeinsam mit dem Hauptsponsoren Henrik Lohmann von der Allianz haben die TSV-ler fleißig Spenden gesammelt für die Anzeigetafel. "Dank der Beteiligung einiger Firmen sowie diverser Fans des TSV konnte unsere tolle Tafel nun eingeweiht werden." Der TSV bedankt sich herzlich bei allen Unterstützern, u.a. beim Druckstudio Tostedt, der Zimmerei Detjen aus Heidenau, der Allianz-Vertretung Henrik Lohmann in Buchholz und der Firma Tipico in Buchholz.Übrigens: Zur Einweihung siegte die 1. Herren des TSV Heidenau mit 5:0 gegen TV Meckelfeld 2.