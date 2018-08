Werbekreis Tostedt: Informationen über Stadtmarketing

bim. Tostedt. Der neue Vorstand des Werbekreises Tostedt möchte mit den Tostedter Einzelhändlern - auch mit denen, die nicht Mitglieder im Werbekreis sind - ins Gespräch kommen. Dazu lädt er für Dienstag, 14. August, um 19 Uhr zum "Networking Tostedt" in Bostelmanns Hotel, Unter den Linden 1, ein.

"Wir möchten eine Wunschliste erstellen: Was brauchen Sie für Ihre unternehmerische Zukunft? Wo wünschen Sie sich Unterstützung von einem starken Netzwerk? Wovon würden Sie am stärksten profitieren?", erläutert Lisa Fenger, Vorstand Aktionen.

Sie ist auch Mitglied des „Arbeitskreises Neuausrichtung", dem außerdem Dorit Wickbold, Janine Böhnke, Detlef Voß, Arno Westerwick und Peter Oehlrich angehören.

Der Abend wird moderiert von Dorit Wickbold. Zum Auftakt gibt es eine kurze Vorstellungsrunde, in der sich jeder Teilnehmer in einer Minute präsentieren kann. Anschließend soll es um Themen gehen, die jeden Einzelhändler beschäftigen, wie beispielsweise, ob ein gemeinsames (Stadt-)Marketing sinnvoll ist und wie sich die Einzelhändler gegenseitig unterstützen können.

Zum Thema Stadt-Marketing wird May-Britt Müller als Referentin begrüßt. Sie ist seit neun Jahren zuständig fürs Stadtmarketing in Harsefeld - mit 12.000 Einwohnern vergleichbar mit Tostedt - und wird über ihre Erfahrungen berichten. Die Zuhörer erfahren, welcher Mehrwehrt für Harsefeld durch das Stadtmarketing entstanden ist und wie davon der Einzelhandel profitiert. Auch geht es darum, welche Tendenzen sie in der Zukunft sieht und wie die Ausrichtung einer Gemeinde aussehen kann.

• Um verbindliche Anmeldung bis Dienstag, 7. August, wird gebeten in der Geschäftsstelle des Werbekreises, Vorwerk-Bogen 9, unter der Telefonnummer 04182-959371‬, per Fax: 04182-2860472‬ oder per E-Mail an: geschaeftsstelle@werbekreis-tostedt.de.