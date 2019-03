DEICHBRAND und Aldi Nord: Rock-Fans werden bestens versorgt

Mega-Festvial mit Rock vom Feinsten, kühle Getränke und mehr

Fans cooler Musik und Open-Air-Festivals können es kaum noch erwarten: Vom 18. bis 21. Juli startet auf dem Segelflughafen Cuxhaven-Nordholz mit dem DEICHBRAND Festival wieder eine Hammer-Party mit insgesamt 100 Bands, DJs, Slammern und weiteren Live-Shows und 60.000 aus ganz Europa angereisten Rock-Fans.Das Line-up sorgt schon jetzt für großartige Stimmung: Erwartet werden Top-Acts wie "Thirty Seconds to Mars", "Biffy Clyro" und "Chemical Brothers". Fans deutscher Musik dürfen sich u.a. auf "Cro", "Wanda", "Alligatoah" und "Bonez MC & Raf Camora" freuen. Auch Lokal-Matadore wie "Fettes Brot" und "Dendemann" rocken die Bühnen, was das Zeug hält.Und damit nicht genug: Unter dem Motto "Euer Support Act" wird Aldi Nord auch in diesem Jahr wieder mit einer gigantisch großen Filiale vor Ort sein. Auf über 2.100 Quadratmetern gibt es für durstige und hungrige Festival-Gänger alles, was das Herz begehrt. Grill-Fans beispielsweise finden von Fleisch über Kohle und Backwaren auch Snacks und gekühlte Getränke. Wer noch ein Zelt, einen Schlafsack oder sonstiges Camping-Equipment benötigt, wird ebenfalls fündig.Die Kooperation zwischen DEICHBRAND und Aldi hatte im vergangenen Jahr Premiere, und das mit durchschlagendem Erfolg. "Aldi schafft echten Mehrwert für die DEICHBRAND Fans und wird in allen Bereichen des Festivals - und ganz getreu dem Motto - Support Act sein", sagt "ESK Events"-Geschäftsführer Marc Engelke. So könne sich jeder voll und ganz aufs Feiern konzentrieren. Und Marco Jungnickel, Geschäftsführer der Aldi Nord Regionalgesellschaft Beverstedt, ergänzt: "Um die hungrigen und durstigen Festival-Besucher abseits der DEICHBRAND Party sowie die Crew-Mitglieder kümmern wir uns."Damit alles reibungslos läuft, stehen 200 Aldi-Mitarbeiter in den Startlöchern. Außerdem werden zwölf Backautomaten und 16 Kassen heißlaufen. Das Beste daran: Alle Produkte gibt es zum gewohnt günstigen Aldi-Preis.• Weitere Infos zum Kult-Festival unter www.deichbrand.de.