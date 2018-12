Keine "tierischen" Geschenke zu Weihnachten

Warum Tierheime ab dem 19. Dezember keine Tiere mehr vermitteln

Sie sind flauschig und niedlich und schauen mit Knopfaugen neugierig in die Welt: Kleine Katzen und Hundewelpen sind wahre Herzensbrecher. Doch wer anderen zu Weihnachten etwas Flauschiges schenken möchte, sollte lieber einen Pulli wählen: Welpen gehören genauso wenig unter den Weihnachtsbaum wie erwachsene Tiere, Meerschweinchen, Hase & Co. Denn sind die Beschenkten der Tiere überdrüssig, landen sie schnell im Tierheim - oder werden im schlimmsten Fall sogar irgendwo ausgesetzt."Bei unüberlegten ,tierischen Geschenken' zu Weihnachten kommt es zum Teil vor, dass Tiere direkt schon zwischen Weihnachten und Neujahr im Tierheim abgegeben werden, weil der Beschenkte so gar nichts mit dem Tier anfangen konnte", sagt Anna-Laura Knorpp vom Deutsche Tierschutzbund. Welpen seien zu Beginn noch so niedlich, dass sie häufig bis zum nächsten Urlaub behalten werden. Erfahrungsgemäß sei es dann die Sommerzeit, in der viele Tiere im Tierheim landen, weil ihre Besitzer in die Ferien fahren und das Tier nicht mitnehmen können und eine Betreuung organisieren müssen. "Bei der Aufnahme von Kleintieren nennen die Tierheime als Hauptgründe die Urlaubszeit und unüberlegte Geschenke zu Festtagen", ergänzt Anna-Laura Knorpp. "Bei Hunden und Katzen steht eher die Urlaubszeit als Hauptursache im Vordergrund."Dass zu den Festtagen besonders viele Tiere ausgesetzt werden, kann auch Sven Fraaß bestätigen. "Tagtäglich werden in Hamburg Tiere ausgesetzt. Im vergangenen Jahr wurden alleine zwischen dem 20. und dem 27. Dezember 42 Tiere gefunden oder gebracht", sagt der Pressesprecher des Hamburger Tierschutzvereins. Besonders häufig seien es Kleintiere, beispielsweise Meerschweinchen oder Kaninchen: Sie würden oft unüberlegt angeschafft und wenn das Interesse nachlässt, in Kartons z.B. vor das Tierheim oder eine Bushaltestelle gestellt. "Manchmal werden sie auch in den Müll oder in große Container geworfen." Dann sei die Chance, dieses Tier noch zu retten, gering. Fraaß: "Wenn die Tiere in eine Schreckstarre verfallen und keine Geräusche mehr machen, werden sie selten gefunden." Katzen würden vor die Tür gesetzt, bei Hunden sei das Aussetzen aufgrund der Chippflicht zurückgegangen, denn der Besitzer kann durch die gespeicherten Informationen leicht ermittelt werden."Wir reißen aber niemandem den Kopf ab, der ein Tier ins Tierheim bringt", ergänzt Sven Fraaß. "Denn wir sind froh um jedes Tier, dass bei uns landet. Lieber ehrlich mit uns sprechen - kein Tier wird abgelehnt." Der Hamburger Tierschutzverein hat einen Vermittlungsstopp vom 20. bis zum 27. Dezember, für Hunde sogar bis zum 2. Januar 2019 - um ihnen den Stress bei der Silvesterknallerei zu ersparen.Wer also mit dem Gedanken spielt, sich ein Tier zuzulegen, sollte dies am besten erst nach Weihnachten tun, rät Anna-Laura Knorrp. Außerdem empfiehlt der Deutsche Tierschutzbund, sich vorher ausführlich über dessen Bedürfnisse zu informieren und das Für und Wider abzuwägen. Denn was sich jeder zukünftige Tierbesitzer vor Augen führen sollte: Ist der Niedlichkeitsfaktor erst einmal aufgebraucht und wird deutlich, dass ein Tier Aufmerksamkeit braucht und Arbeit macht, wird es manch vermeintlichem Tierfreund schnell zu viel.