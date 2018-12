Autokauf im Winter - das gilt es zu beachten

Wie beim Kauf von Kleidung oder Gartenmöbeln gilt auch beim Auto: Wer sparen möchte, kauft antizyklisch. In der Regel kommen im Frühling und Herbst neue Fahrzeugmodelle auf den Markt - entsprechend ist die Nachfrage größer. In der kalten Jahreszeit hingegen verkaufen sich Neuwagen deutlich schlechter. Nicht zuletzt, weil der Autokauf im Winter mit einem kleinen Risiko verbunden ist. Schließlich kann es zu mehr Materialverschleiß bei Schnee und Eis kommen, und auch die Unfallgefahr ist höher. Daher bieten Händler ihre Fahrzeuge zwischen Dezember und Februar oft deutlich vergünstigt an. Ein weiterer Grund: Sie wollen ihre Lager zum Ende des Jahres räumen. Schließlich verursachen Fahrzeuge in der kalten Jahreszeit hohe Standkosten pro Tag, und über die Feiertage sollen die Kosten überschaubar bleiben.Wer sich dazu entscheidet ein Auto zu kaufen, sollte sich bewusst machen, dass neben dem Fahrzeugpreis weitere Kosten zu stemmen sind. Daher ist es wichtig, sich bereits vor dem Kauf einen Überblick über die anstehenden Finanzen zu verschaffen. Dazu gehören unter anderem Fixkosten wie Steuern und Versicherung. Jeder Autobesitzer ist schließlich dazu verpflichtet, eine Kfz-Versicherung abzuschließen. Je nachdem, für welchen Versicherungsschutz und welches Fahrzeugmodell man sich entschiedet, variieren die Kosten. Autos, die im Vorjahr statistisch häufiger in Unfälle verwickelt waren, haben zum Beispiel eine höhere Typklasse, die dann auch mit höheren Versicherungsbeiträgen einhergeht. Den Beitrag kann man allerdings schon vor Abschluss berechnen . Des Weiteren gilt es, Folgekosten wie Sprit und Reifen nicht zu unterschätzen.Ist der Vertrag unterschrieben, sollten frischgebackene Autobesitzer daran denken, im Autohaus Winterreifen montieren zu lassen, um mit dem Neuwagen sicher unterwegs zu sein. Damit das neu erworbene Fahrzeug auch nach dem härtesten Winter noch in einem sehr guten Zustand ist, ist eine gründliche Fahrzeugpflege wichtig. Denn Streusalz, Eis und Schnee können den Wagen beschädigen.Unbedingt sollte der Neuwagen vor Gebrauch eine Schicht Wachs erhalten . Das schützt den Lack nicht nur vor Lackschäden durch Streusalz, sondern auch vor Feuchtigkeit und Schmutz.Um Korrosion und Rost vorzubeugen, sollte man das Auto regelmäßig säubern. Doch Vorsicht bei Minusgraden in der Waschstraße ! Neben zugefrorenen Schlössern und Türen riskiert man auch vereiste Bremsen. Daher sollten Autobesitzer bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt den Wagen unbedingt ordentlich trockenföhnen und Ecken und Dichtungen anschließend mit Küchenpapier abreiben.Je nachdem, wie häufig das Auto im Winter in Gebrauch ist, muss es mindestens einmal monatlich von Winterdreck und Streusalz befreit werden, besser einmal wöchentlich. Um das Salz überall zu entfernen, ist eine regelmäßige Vollwäsche inklusive Unterbodenreinigung empfehlenswert.Weiterhin muss die Scheibenwischeranlage mit Frostschutzmittel gefüllt werden, damit sie nicht zufriert und kaputtgeht. Um Gummiverdichtungen an Türen vor der Kälte zu schützen, schmiert man sie einfach mit einem Schmierstoff wie Glyzerin, Talkum, Silikonöl oder Hirschtalg ein. Auf gereinigte Scheinwerfer, Scheiben und Spiegel sowie dieregelmäßige Kontrolle der Batterie ist prinzipiell das gesamte Jahr über zu achten.Flickr Audi S4 Kurt Bauschardt CC BY-SA 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten