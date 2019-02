Das sind die ungewöhnlichsten Hochzeitslocations

Im hohen Norden liegt die See vielen Menschen besonders am Herzen. So verwundert es nicht, dass auch Paare den wichtigsten Tag in ihrer Beziehung dort verbringen möchten. In den vergangenen Jahren wurden vereinzelte Hochzeitsschiffe geschaffen, welche den Festakt auf dem Meer ermöglichen. Von der Trauung bis hin zur Feier mit den Gästen reicht der Service über den Wogen der Nordsee.Wer sich für die Hochzeit auf See entscheidet, muss aufgrund des geringen Angebots mit etwas höheren Preisen rechnen. In den begehrten Sommermonaten ist zudem eine frühzeitige Reservierung notwendig. Ein Risikofaktor bleibt das unberechenbare Wetter. Deutet sich ein Sturmtief an, so muss die Festlichkeit entweder am Hafen stattfinden oder etwas in die Zukunft verschoben werden.Nur wenige Paare würden mit ihrer idealen Location sofort ein Casino in Verbindung bringen. Dabei bringt diese Institution stets besondere Eigenschaften mit sich. Dazu zählt die luxuriöse Ausstattung der großen Säle, welche mit ihrer Ausstrahlung den Filmszenen alter Klassiker ähneln. Da die Betreiber davon ausgehen, dass von den Gästen der eine oder andere Einsatz erbracht wird, stellen sie ihre Räumlichkeiten günstig zur Verfügung.Ein großer Teil des Spiels verlagerte sich inzwischen jedoch ins Internet. Online Casinos bietet mit wenigen Klicks den passenden Zugriff auf ein breit gefächertes Angebot. Unter casinotest.co ist es möglich, einen Eindruck von seriösen Anbietern zu gewinnen. Durch die Verlagerung ins World Wide Web ist es allein in Hamburg möglich, ein vollausgestattetes Casino mit großer Lizenz zu finden, welches für eine Anmietung infrage kommt.Bereits seit vielen Jahren kümmert sich das Heimatmuseum in Buchholz-Sprötze um den Erhalt alter Traditionen. Wer das Flair vergangener Jahrzehnte und Jahrhunderte zu schätzen weiß, kann sich inzwischen auch dort für die Trauung entscheiden. Für diesen Zweck wurde im Jahr 2018 ein eigener Trauungssaal eingerichtet, der natürlich den optischen Vorstellungen der Vergangenheit entspricht. Auf diese Weise entsteht der besondere Eindruck einer Zeitreise, den schon einige Hochzeitsgäste zu schätzen wussten. In der Umgebung mangelt es im Anschluss nicht an Möglichkeiten, um die Festlichkeiten gebührend fortzuführen und sie dafür an einen anderen Ort zu verlagern.Um die Trauung im Heimatmuseum Buchholz-Sprötze für möglichst viele Menschen erschwinglich zu machen, wurde auf eine große Gewinnmarge verzichtet. Gegenüber der normalen Trauung auf dem Standesamt belaufen sich die zusätzlichen Kosten auf nur 60 Euro. Dafür lässt sich ein Eindruck es Dorfs gewinnen, welches in Teilen bereits 300 Jahre alt ist. Unverbindliche Vormerkungen werden ebenfalls angeboten. Sie sind mehr als ein Jahr vor dem ersehnten Termin möglich und sichern den Paaren bei der Planung ihres großen und bedeutenden Fests damit eine zusätzliche Sicherheit zu.Besonders unter der Voraussetzung, dass eine besondere Location für die Hochzeit gewünscht ist, sollten sich Paare frühzeitig für die Planung entscheiden. Denn nur unter dieser Voraussetzung ist es letztlich möglich, ohne zeitliche Einschränkungen die passenden Offerten zu finden. Die enorme Nachfrage, die besonders in den letzten Jahren ausgemacht werden konnte, spielt hier eine wichtige Rolle. Wer zudem den Radius der eigenen Suche etwas erweitert und womöglich dazu bereit ist, eine kleine Strecke mit dem Auto auf sich zu nehmen, der kann noch viele weitere besondere Eindrücke gewinnen und sie zur Grundlage der Hochzeit werden lassen.