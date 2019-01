Handball-WM-Fieber auch im Landkreis Harburg

auseinandersetzten, ging es im Spitzenspiel der 2. Handball-Bundesliga der Frauen zwischendem HL Buchholz 08-Rosengarten und dem TV Beyeröhde-Wuppertal heiß her. AlsEinwohner der zweitgrößten Gemeinde im Landkreis ist es nicht weit bis nach Hamburg.Handball-Begeisterte und Fans haben so die Möglichkeit, die Spiele mit möglicher deutscherBeteiligung hautnah zu erleben. Denn die beiden Halbfinals der IHF Handball-WM 2019 derMänner, werden am 25. Januar 2019 in Hamburg ausgetragen.Eröffnet wurde die Handball-WM am 10. Januar mit dem Eröffnungsspiel in Berlin. Hiertankten die DHB-Spieler gegen Korea gehörig Selbstvertrauen und schafften mit einerdisziplinierten Leistung ein zu jeder Zeit verdientes 30:19. Dabei hätte der Pflichtsieg derdeutschen Handballer durchaus höher ausfallen können. Alle Vorrundenspiele mit deutscherBeteiligung finden in der Mercedes-Benz Arena in Berlin statt. Alle spiele ohne die deutscheHandball-Nationalmannschaft hingegen in München . Noch steht das Spiel gegen Serbien aus,doch die Mannschaft um Bundestrainer Prokop hat sich bereits für die Hauptrunde qualifiziertund zieht nach dem letzten Spiel nach Köln um. Die Medaillenspiele werden dann am 27.Januar in Herning, Dänemark, ausgetragen. Dabei dient die Jyske Bank Boxen als derperfekte Austragungsort.Bei der Planung hatte man sich laut Präsidium des Deutschen Handballbundes bewusst für die vier größten Städte in Deutschland entschieden. Der Handball-WM 2019 sowie denZuschauern und Besuchern sollte die größtmögliche Plattform geboten werden. Zudem wardie Philosophie dahinter, den Sport von Nord nach Süd zu präsentieren. Die Arena mit derhöchsten Kapazität findet sich für die zweite Hauptrunde in Köln. 19.500 Besucher können inder LANXESS Arena den DHB-Jungs einheizen. Mit dem neuen Modus, der erstmals zurWM 2019 greift, finden insgesamt, einschließlich des President´s Cups, 96 Partien statt. Umimmer den optimalen Überblick über aktuelle und kommende Partien zu haben, findet sichhier eine übersichtliche Zusammenstellung. Dabei werden ebenfalls die Wettquotenaufgeführt , die für die favorisierten Teams gelten.Im nun geltenden Modus spielen in vier Vorrundengruppen jeweils sechs Mannschaften.Anschließend gibt es nochmals zwei Hauptrundengruppen, in denen erneut sechs Teamsantreten. Die jeweils zwei Gruppenbesten rücken dann ins Halbfinale vor. Am Ende derVorrundengruppen treten die Gruppen Vierten, Fünften und Sechsten am 19. und 20.01.19im Presidnet´s Cup an, bevor es in Köln dann weiter geht.Doch erst einmal steht das letzte Spiel gegen Serbien auf dem Plan. Fehlen wird seinerMannschaft vom DHB dabei sicher Steffen Weinhold. Dieser hatte sich gegen Frankreichverletzt. Als Ersatz wird Kai Häfner ins Team rücken. Der beim TSV Hannover-Burgdorfunter Vertrag stehende Häfner wurde bereits während der EM 2016 nachnominiert. Ebenfalls,weil sich Weinhold verletzt hatte. Damals konnte Häfner mit seiner Klasse überzeugen unddie DHB-Jungs wurden Europameister. Dennoch darf die runderneuerte Mannschaft umTrainer Nenad Perunicic nicht unterschätzt werden. Immerhin gelang dem serbischen Teamein 30:30-Unentschieden gegen Russland . Zudem will das deutsche Team um KapitänUwe Gensheimer nach den zwei unentschieden wieder zurück in die Erfolgsspur. Dabei istdie Statistik zwischen der deutschen und der serbischen Mannschaft leicht positiv, aus derSicht des DHB.