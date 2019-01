Kurzfristig Geld leihen - worauf sollte man aufpassen!

Nicht jeder hat eine Geldreserve aufgebaut, um kurzfristige finanzielle Engpässe zuüberwinden. Kurzfristig Geld leihen geht heute einfacher denn je. Die Bonitätskriterien von vielenKreditanbietern, die Kreditnehmern nur wenige Hundert Euro für 30 bis 60 Tage leihen, sind eher mild.Aufgrund der kurzen Laufzeit und des geringen Kreditbetrags bekommt beinahe jederVolljährige einen Kurzzeitkredit. Während das Darlehen helfen kann, kurzfristige Engpässezu überwinden, kann es auch die finanzielle Situation deutlich verschlechtern.Man sollte sich daher gut überlegen, wie man kurzfristig Geld leiht und zu welchem Zweck.Kurzfristige Darlehen sind nur dann geeignet, wenn man damit dringende Rechnungenbezahlt, die sonst in hohe Verzugsgebühren resultieren würden.Es ist nicht empfehlenswert, Konsumwünsche mit Kurzzeitkrediten zu finanzieren. Einerseitssind die Zinsen hierfür meist zu hoch, andererseits schadet es der eigenen Einstellung zum Geld.Personen, die sich ihre Wünsche stets mit Fremdkapital erfüllen, zahlen im Endeffekt immer zu viel. Zusätzlich verringert sich deren Chance auf Vermögensaufbau.Nur die wenigsten Kreditnehmer denken bei einem kurzfristigen Engpass an die Kosten der Finanzierung. Verbraucher sollten bei diesen Kreditarten auf mögliche optionale Zusatzkosten achten.Bei sogenannten Minikrediten werden häufig Zusatzkosten für die schnelle Auszahlungverrechnet. Diese können einen erheblichen Teil des Kreditbetrags ausmachen. WeitereKosten können entstehen, wenn man die Kreditlaufzeit erhöhen muss.Kreditnehmer, die Kreditkarten mit Teilzahlungsfunktion nutzen, um ihre Rechnungen zubegleichen, zahlen nach der zinsfreien Periode von meist 28 Tagen hohe Zinsen bis zu über 20% p.a.Verbraucher müssen daher stets die Augen offen halten, um Kostenfallen zu vermeiden.Selbst die Verbraucherzentrale empfiehlt den Kreditnehmern, die Kreditkonditionengründlich zu prüfen. Zu diesem Zweck sind Vergleichsportale wie Financer.com gutgeeignet, um die einzelnen Kreditkosten der Kreditanbieter transparent miteinander zuvergleichen.Wie schon kurz angesprochen, wer sich kurzfristig Geld leiht, der verpflichtet sich, den Kredit meist innerhalb von zwei Monaten zurückzuzahlen.Man sollte daher davon ausgehen, dass man durch sein Einkommen innerhalb der Laufzeit genug Geld anspart, um den Kredit zu tilgen. Dies ist jedoch nicht immer der Fall und viele Kreditnehmer unterschätzen dies. Wer nicht pünktlich zahlt, für den wird es am Ende des Tages teuer.Wer sich kurzfristig Geld leihen möchte, um dringende Rechnungen zu begleichen, der sollte eher zum Ratenkredit mit kostenloser Sondertilgung greifen. Dieser ermöglicht einen Kredit ab meist 1.000,- Euro für 12 Monate aufzunehmen.Die Laufzeit und der Kreditbetrag sind in diesem Fall sekundär, da man den Kredit jederzeit vorzeitig kostenlos tilgen kann. Man spart sich damit, abgesehen von Zinsen, auch eine mögliche Gebühr für Schnellauszahlungen bei Minikrediten.Von optionalen Restschuldversicherungen ist eher abzuraten, da diese aufgrund derAusschlüsse kaum einen Mehrwert bringen und die Kosten des Kredits in die Höhe jagenkönnen.