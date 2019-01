Melodiös oder rockig - zeitlose Musiktipps

Musik gehört für viel Menschen zum Alltag. Das WOCHENBLATT stellt in unregelmäßiger Folge immer interessante CD-Neuerscheinungen vor. Dabei werden alle Musikrichtigen beachtet. Hier eine Auswahl an tollen Titeln:1.von der amerikanischen Kultband "ZZTop" hat ein weiteres Solo-Album veröffentlicht. Aufzeigt der Gitarrist sein ganzes Blues-Feeling. Neben eigenen Titeln sind auch wieder Rock-Klassiker wie "Rollin' and Tumblin'" und "Standing Around Crying" von McKinley Morganfield zu hören. Begleitet wird Billy F Gibbons von hervorragenden Musikern. Eine hörenswerte CD, bei der jeder Song hörenswert ist.2.beweisen mit "Black is Beautiful" wieder ihr großes musikalisches Potential. Keiner der 13 Songs fällt ab, Die Musiker zeigen immer wieder seit 2005, dass sie Musik im Blut haben. Alle Projekte, die sie umsetzen, beweisen ihre Musikalität. Klassische Rockmusik mit gutem Text - das ist das Erfolgsrezept der Band. Anspieltipp ist der Opener "Black is Beautiful".3.- der Name polarisiert. Viele Zuhörer mögen ihn, was seinen großen Erfolg bestätigt, andere rümpfen ein wenig die Nase. Was in den 1960er Jahren mit der ersten Single seiner Band "Die OK-Singers" begann, endet nun mit seiner neuen CD. Auf der CD singt Heino zahlreiche Fremdkompositionen in seiner unnachahmlichen Art. Ob "Sternenhimmel", "Das Model", "Da, Da , Da, ich lieb' Dich nicht, Du liebst mich nicht" oder das Duett "Ich Atme" mit Wolfgang Petry: Alle 13 Titel sind hörenswert. Auch seine Frau Hannelore trägt mit "Für Dich soll's rote Rosen regnen" einen Titel bei. Auf der zweiten CD befinden sich die Kult-Hits von Heino, die seine internationale Karriere begründen. Ein Album für echte Heino-Fans, aber auch für "Nasenrümpfler".4.- Neue Musikstücke wird es aus Krankheitsgründen von dem britischen Ausnahme-Schlagzeuger und -sänger kurzfristig wohl nicht geben. Stattdessen erschien die Zusammenstellung". Auf vier CDs, die zeitlich unterteilt sind in die Abschnitte "1969 bis 1982", "1982 bis 1991", "1991 bis 2011" und "Live 1981 bis 2002" zeigen, mit welchen Musikern er in seiner Karriere zusammengespielt hat. Ob Robert Plant, Brian Eno, Frida, Gary Broker, Paul Mc Cartney, Four Tops, Lil' Kim, Eric Clapton, The Bee Gees, Quincy Jones und vielen andere: Was Phil Collins musikalisch anpackte, wurde zum Erfolg. Das Booklet zeigt Phil Collins mit vielen Musikern. Zusätzlich gibt es einen erläuternden Text.5. Die Bandbietet mit ihrem Rat City Folk Power, Leidenschaft und jede Menge Spielfreunde. Nun erscheint nach fünf CD-Produktionen und mehr als 400 Konzerten mitdas reifste Werk der Band. Eine Mischung aus sehr dynamischen und schnellen, aber auch ruhigen, gefühlvollen Balladen. Mehrstimmiger Gesang, feinfühlig und kräftig kennzeichnen die Songs. Jeder der 12 Songs, der eine kleine Geschichte erzählt, ist hörenswert. Viele der Songs klingen keltisch, ohne es zu sein. Diese CD bietet einen unvergleichbaren Hörgenuss. Zurücklehnen und genießen...6. Neues gibt es auch in der Seriemit den Zusammenstellungenund, die jeweils drei CDs enthalten. Mit jeder dieser Boxen hat der Hörer eine gelungene Zusammenstellung der jeweiligen Muskgenres. Auf den CDs sind viele Stars mit ihren besten Hits vertreten und bieten damit einen hervorragenden Überblick.