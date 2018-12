Modellautos für Sammler - Träume in Miniatur

Die Preise für kleine Auflagen sind entsprechend hoch. Oft werden nur 500 bis 1.000 Exemplare hergestellt.Hier stellen wir Ihnen drei interessante Neuererscheinungen vor.Auf dem Genfer Automobilsalon '81 wurde ein Modell vorgestellt, welches sogar Sportwagenfans zum Grübeln brachte - der Ford Capri 2.8 Injection.Aus 2.8 Litern Hubraum leistete der Motor satte 160 PS und beschleunigte den 1.200 kg schweren Capri so in 8,2 Sekunden auf 100 km/h.Die Höchstegeschwindigkeit lag bei 208 km/h.Aber nicht nur heute gibt es Leute, die über einen erhöhten Benzinverbrauch meckern. Schon früher gab es viele, die der Meinung waren, dass ein Sportwagen weniger Benzin verbrauchen sollte.Die AMS-Tester verbrauchten im Durchschnitt 14,7 Liter auf 100 km. Ein vergleichbarer Porsche 924 benötigte hier nur ca. 9,6 Liter.Aber da kommt wieder das Thema "Fahrspaß" auf. Bei dem Fahrspaß, welchen ein solcher Capri bietet, interessiert es nicht, ob da nun 5 Liter mehr reinlaufen. Vorallem bei den damaligen Benzinpreisen.Wo wir das Thema Porsche schon angerissen haben... Porsche 924, Opel Monza 3.0, Mazda RX-7 und Alfa Romeo GTV6 waren alls Konkurrenten des Capri. Jedoch waren sie alle nicht so günstig wie der Capri. Dieser hatte trotz seiner üppigen Ausstattung einen Neupreis von 25.950 DM.Serienmäßig waren Recaro Sitze verbaut, es gab ohne Aufpreis ein Radio & es gab keine Felgen mit Radkappen, sondern Stahl- Sportfelgen.Einziger Minuspunkt des Capri war, dass ihm ein 5-Gang Getriebe fehlte.Auch heute noch ist der Ford Capri ein sehr begehrtes Fahrzeug, welches sich über eine große Fangemeinde erfreuen kann.Bereits bei dem Modellauto von Norev im Maßstab 1:18 kann man erahnen, welche Freude dieses Fahrzeug in einem hervorruft.Von Helmut Eicker im Auto Motor und Sport Heft 21/1975 zum „Besten Auto der Welt“ gekrönt, und auch heute, über 40 Jahre später, können wir nachvollziehen warum.1975 präsentiere Mercedes-Benz das Spitzenmodell der W 116 S-Klasse. Den 450 SEL 6.9, eine durch und durch überzeugende Reiselimousine, welche Super-Sportler Fahrleistungen zustande brachte.Der von Mercedes komplett überarbeitete und geänderte M100 Motor, welcher zuvor bei 4.000 U/min eine Leistung von 250 PS hervorbrachte, leistete, nachdem die Ingenieure Hand angelegt hatten, bei 4.250 U/min satte 286 PS.Auch das schon beeindruckende Volumen von 6.332 ccm wurde zu einem echten Big Block, auf sage und schreibe 6.834 ccm vergrößert. Sein maximales Drehmoment wurde seinerzeit mit 53 mkp angegeben, das sind auch heute noch beeindruckende 550 Nm!Entsprechend sportlich waren auch die Fahrleistungen, von 0-100 km/h in 7,9 sec und eine gestoppte Höchstgeschwindigkeit von238 km/h.Auch die Acht-Stempelpumpe wich der nicht elektronischen Bosch K-Jetronic, welche auch im Porsche 911 zu finden war. Zudem gab es eine wartungsfreundliche Transistorzündung und der Ausgleich des Ventilspiels erfolgte hydraulisch.Als erster Mercedes erhielt der 450 SEL 6.9 eine Hydropneumatik, ähnlich wie sie Citroen bereits seit Jahrzehnten nutzte, aber natürlich von Mercedes-Ingenieuren auf einen vernünftigen, schwäbischen Standard gebracht. Im Volksmund wurde sie scherzhaft auch „Whisky-Soda-Federung“ genannt.Dies war die ideale Kombination aus Komfort und Fahrsicherheit. Und auch heute noch, schwebt der 6.9er wie ein fliegender Teppich über die schlechtesten Straßen der Republik.Auch die Ausstattung ab Werk war sehr üppig. Bei einem Grundpreis von damals 69.930 DM konnte man dies aber auch erwarten.Eine Drei-Stufen-Wandlerautomatik war genauso Bestandteil dieser Grundausstattung, wie eine automatische Niveauregulierung, eine Servolenkung, eine Differentialsperre, Scheibenbremsen rundum, einen mechanisch gesteuerten Tempomat, Klimaanlage, Colorverglasung, elektrische Fensterheber, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Zentralverriegelung, Velourspolsterung und noch einiges mehr.Trotz der genannten bereits üppigen Ausstattung konnte man den Kaufpreis nach Herzenswunsch noch drastisch in die Höhe treiben. Ein Radio, eine automatische Antenne, zusätzliche Lautsprecher, ein elektrisches Schiebedach, Ledersitze, Sitzheizung oder Leichtmetallräder...alles kein Problem.Auch eine Metallic-Lackierung war möglich. Selbstverständlich war auch diese Aufpreis pflichtig.Beim Umdrehen des Zündschlüssels ist man gespannt auf die Geräuschkulisse, welche der mächtige 6.9 Liter V8 wohl von sich geben mag. Nach einem kurzen Orgeln des Anlassers, dann ein unerwartet sanfter und ruhiger Lauf des mächtigen Motors.Eben ganz eine S-Klasse. Luxus und technische Raffinessen wohin das Auge reicht und auf Wunsch ein für die damalige Zeit irrsinniger Vortrieb.Die perfekte Mischung aus Reiselimousine und Sportwagen.Mercedes-Benz 450 SEl 6.9 im Maßstab von 1:18 von 1976 (Norev)Der Triumph TR6 wurde 1968 vorgestellt. Das Chassis basierte im Wesentlichen immer noch auf dem des TR4. Das Design des TR6 entwickelte der in Osnabrück ansässige Karosseriebauer Karmann, nachdem die vorhergehenden TR-Modelle von dem Italiener Giovanni Michelotti entworfen worden waren, der nicht mehr zur Verfügung stand. Die Linienführung der Karosserie des TR6 wurde glatter als die des TR5. Bis zu seiner Ablösung durch den TR7 im Juli 1976 entstanden insgesamt 96.619 Exemplare.Die europäische Version des TR6 (PI benannt = Petrol Injection) hat einen 6-Zylinder-Reihenmotor mit 2,5 Liter Hubraum und mit einer mechanischen Saugrohreinspritzung von Lucas Industries. Dieser leistet 143 PS, die über ein 4-Gang-Schaltgetriebe übertragen werden. Wegen der Abgasbestimmungen in den USA haben die dort verkauften Modelle einen Motor mit einem Doppelvergaser, der zwischen 98 und 106 PS leistet. Ab 1973 erhielten auch die in Europa ausgelieferten Fahrzeuge einen schwächeren Motor mit einer auf 123 PS gedrosselten Leistung. An der Vorderachse hat der TR6 Scheibenbremsen und an der Hinterachse Trommelbremsen.Mit dem optional erhältlichen Hardtop konnte der TR6 zu einem Grand-Touring-Coupé (GT) umgewandelt werden.Der Triumph TR6 im Maßstab 1:18 von Norev.