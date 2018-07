Musik - und Filmtipps

Musik zu hören und Filme zu sehen, gehören zum schönsten Alltagsvergügen. Hier einige WOCHENBLATT-Infos über Neuveröffentlichungen oder spezielle CD- und DVD-Ausgaben. Alle Titel sind beim Media Markt Buchholz erhältlich.

Als die Komponistin, Sängerin und Pianistin im Jahr 1971 ihr Album "Tapestry" veröffentlichte, gelang ihr der weltweite Durchbruch. Sie erhielt vier Grammy Awards und erzielte drei "Top 20"-Hits. Ihr Konzert im Londoner Hyde Park im Jahr 2016 dokumentiert ihre Erfolgsgeschichte. Es war ihr erstes Konzert in England seit 1989. Mit einer sehr guten Band trug Carole King alle Titel ihres Albums "Tapestry" und weitere Titel vor. Sehr hörens- und sehenswert.: Auf dieser Veröffentlichung befinden sich die "Remastered Tapes" von den Hits wie "Praying For Time", "Soul Free", "Something To Save", "They Won't Do When I Go", den MTV Unplugged-Titel wie "Freedom '90", "Fastlove", "Everything She Wants" sowie divese Bonus-Titel in verschiedenen Versionen. Auf der DVD befinden sich vier Titel. Diese Sammlung zeigt die Musikalität von George Michael und seine Fähigkeit als Performer. Die Zusammenstellung ist nicht nur für Sammler und Fans interessant.Die Sammlung umfasst drei CDs und zwei DVDs der Band um Ian Anderson. Die Veröffentlichung beinhaltet das Original Album "Heavy Horses" und eine 5.1 Surround-Version. Ferner findet der Hörer bisher unveröffentlichte Versionen und das Live-Konzert in Bern (May 1978). Die Veröffentlichung verfügt über umfangreiches Bild- und Textmaterial. Viele Hits der erfolgreichen Band sind zu hören.Auf dem bekannten Festival in Schweden, das von vielen Musikfans besucht wird, kam die Band zu ihrem 50jährigen Jubiläum zusammen. Natürlich spielten Mark Stein, Carmine Appice, Vince Martell und Pete Bremy ihre Hits wie "You Keep Me Hangin' On", "Season Of The Witch", "She's Niot There", "Gimme Some Lovin'" und "I'm A Believer" und weitere bekannte Songs in ihrer charakteristischen Art. Wer die Band bislang nicht kennt, sollte sich diese Veröffentlichung kaufen. Das Schlagzeugspiel von Carmine Appice trägt zu einem dichten Sound bei.Auch wenn die Fussball WM 2018 für das deutsche Team schon in der Vorrunde beendet war, sorgt die Hit-Sammlung auf jeder Party für Stimmung. Auf drei CDs befinden sich viele Songs, die für die Fans zu einem Fussballspiel gehören. So gibt es "You're Never Walk Alone", "So geh'n die Deutschen", "54, 74,90, 2010" und "Einer geht noch rein" zu hören. Das Mitsingen ist natürlich erlaubt". Auch die Lieder, die die deutsche Nationalmannschaft gesungen hat, können angewählt werden.Die Sängerin, Songschreiberin und Gitarristin Patricia Vonne hat mit diesem Album wieder ihre Allroundqualität bewiesen. Auf den 12 Songs und einem Bonus Track findet der Hörer rockiges und ruhige Lieder. Die Musikerin überzeugt von der ersten bis zum letzten Song. Ein phantastisches Album!Die Musiker um Robben Ford, Paul Personne und Ron Thal spielen Hits wie "Little Red Rooster", "I Don'T Need No Doctor", "Watching The River Flow", It's All Over Now" and "Downtown". Mit dabei sind die Musiker John Jorgensen, Beverly Jo Scott, Kevon Reveyrand und Francis Arnaud. Die Musiker kamen zu dieser Session zusammen und schufen ein einmaliges Werk. Ein sehr dichtes Spiel aller Instrumente kennzeichnet die Musikstücke.Dieses Album schrieb der Gitarrist und Sänger in seinen letzten sechs Monaten seines Lebens. Er war ein hart arbeitender Musiker auf der Bühne. Seine Musik steht und stand immer für "ehrlichen" Rock. Die Texte sind manchmal nachdenklich. Als Musiker sind neben Rick Parfitt Brian May (Queen), Rick Parfitt Junior, Vikki Brown, Katie Kissoon, Wayne Morris und viele andere zu hören. Dieses Album würdigt das Musikerleben von Rick Parfitt.Zum ersten Mal hat britische Band "The Who" ihr Konzept-Album "Tommy" vollständig live aufgeführt. Im April 2017 nahmen die beiden Original-Mitglieder Pete Townshend und Roger Daltrey zusammen mit Zak Starkey, Simon Townshend, John Button, John Corey, Loren Cold und Frank Simes die DVD auf. Mit speziellen Animationen auf einer großen Leinwand wurde die Musik unterstützt. Ein Ereignis, bei dem so mancher "The Who"-Fan gerne beigewohnt hätte.Der Brite Rowan Atkinson ist sehr erfolgreich in die Rolle das Kommissars Maigret geschlüpft. In dieser Staffel befinden sich die Fälle "Die Nacht an der Kreuzung" und "Die Tänzerin und die Gräfin" nach den Kriminalromanen von Georges Simenon. So mancher traute dem Komiker die Umsetzung dieser Charakterolle nicht zu. Doch Rowan Atkonson überzeugt in der Darstellung von Maigret. Kritiker lobten seine Spielweise. Krimifans sollten diese Filme auf jeden Fall sehen.Der ebenso eigenbrötlerische wie liebenswerte Father Brown (gespielt von Mark Williams) kehrt auf den Bildschirm zurück, um weitere Kriminalfälle zu lösen, die in der verschlafenen englischen Gemeinde Kembleford geschehen. In dieser Staffel bekommt es Father Brown mit der Nichte von Lady Felicia zu tun. Diese ist zunächst in einem Mordfall die Hauptverdächtige. Doch Father Brown ist skeptisch und löst den Fall auf seine charakteristische Weise. Die fünfte Staffel umfasst 15 neue Fälle basierend auf den Kurzgeschichten von G.K. Chesterton!Mit scharfer Kombinationsgabe und einem starken Team ermittelt Detective Chief Inspector Alan Banks erneut in drei spannenden Fällen. Diese Filme basieren auf den erfolgreichen Büchern des preisgekrönten Autors Peter Robinson. Die Krimiserie hat nicht nur nur in England eine große Fangemeinde. Obwohl Banks in einem Fall suspendiert wird ermittelt er auf eigene Gefahr weiter und gerät in Lebensgefahr. Doch natürlich führt Banks auch diese Ermittlung zu einem guten Ende.Die Anklage gegen den Polizisten Morse, er habe den Polizeipräsidenten Standish ermordet, wurde fallengelassen. Jedoch ist Morse vom Dienst suspendiert und untergetaucht. DI Fred Thursday ist frisch genesen von seiner Schussverletzung und spürt Morse auf, um ihn zu überreden, wieder zur Polizei zu kommen - denn Morse ist für Friday unersetzlich. Morse wird durch einen Freund in einen Mordfall verwickelt, den er mit seinem hervorragenden Spürsinn löst. Sehr spannende Kriminalfälle, die das England der 1960er Jahre zeigen.Eine limitierte Ausgabe der beiden Erfolgsfilme mit dem kleinen Bären Paddington. Dieser eroberte die Herzen seiner Fans im Sturm. Der kleine Bär mit rotem Hut, blauem Dufflecoat und einer beunruhigenden Vorliebe für Orangenmarmelade wird nicht nur von Kindern sondern auch von Erwachsenen geliebt. Die Sammlung beinhaltet zudem zahlreiche Extras.