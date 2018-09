So hat künstliche Intelligenz (KI) die Welt bereits verändert

Die KI-Landschaft mag in der Bundesrepublik noch nicht so gut zu erkennen sein wie beispielsweise im Silicon Valley. Dennoch haben sich bereits viele Unternehmen und Startups zur Entwicklung und dem Ausbau von künstlicher Intelligenz zur Optimierung von Prozessen bekannt.Das Smartphone hat Siri, im Wohnbereich wird Alexa genutzt und den Großeltern hilft ein Pflegeroboter. Künstliche Intelligenz ist bereits allgegenwärtig und für viele Menschen im Alltag nicht mehr wegzudenken. Genauso kann man die digitalen Entwicklungen, wie Amazon’s Echo und Google’s Assistant der Robotierung zuordnen, denn sie zählen zu den lernenden, digitalen Assistenten.So sind die neuen Roboter im Pflegebereich in der Lage, Demenzkranke an ihre einzunehmenden Medikamente zu erinnern und unterstützen Patienten im Alltag, so dass sie diesen so normal wie möglich gestalten können. In der Tat sind Pflegeroboter mittlerweile sogar in der Lage, Emotionen zu erkennen und werden beispielsweise zur Therapie bei autistischen Personen eingesetzt.Und da hört es nicht auf. In Las Vegas gibt es bereits aufregende Beta-Modelle von sprachgesteuerten Toiletten, als auch KI Roboter, die Gegenstände transportieren, Mahlzeiten servieren und sogar sexuelle Fähigkeiten aufweisen.Technische Accessoires, sogenannte Wearables , sind bei den Verbrauchern schon längst im Trend, denn sie sehen nicht nur schick aus, sondern bieten auch jede Menge faszinierende Anwendungen. So lassen sich Smart Watches und Smart Ringe mit dem Mobiletelefon verbinden und können dann Apps abspielen, Emails anzeigen, Musik steuern, ein Foto auslösen, Schritte zählen und vieles mehr.Dieses Jahr spielte die künstliche Intelligenz bei der Berlin Fashion Week 2018 eine bedeutende Rolle. Designer konzipierten Outfits, die bewusst Stilelemente mit der KI Technik verbindet, damit die Kleidung so in der Lage ist zu kommunizieren. So kann Fashion dieser Art dem Träger beispielsweise Hinweise auf Haltung und Tipps zum Stil geben. Auch kann intelligente Mode den Träger auf Menschen aufmerksam machen, welche ebenfalls Kleidung im selbigen Stil tragen.Die Fashion-Branche ist sich einig, dass Kleidung schon längst über die Eigenschaften der Funktionalität hinausgeht und im 21. Jahrhundert vielmehr ein Statement zum individuellen Lebensstil und der eigenen Persönlichkeit darstellt, bei der künstliche Intelligenz bald nicht mehr fehlen wird.Computer- und Smartphone-Spiele haben sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt.So kommt bei der Gaming Branche neben neuartigen Entwicklungen, wie Open World Games, Virtual Reality sowie Augmented Reality Brillen und holografischischen 3D Objekten nun auch künstliche Intelligenz zum Einsatz.Algorithmen bauen neue Bausteine, kombinieren diese und erstellen damit Welten und Levels, die teils komplett zufallsgeneriert sind. Dies ist beispielsweise bei dem Kultspiel ‚Minecraft‘ der Fall, bei dem Spieler ihr Level jedes Mal in einer einzigartigen Welt starten. Auch das Spiel ‚No Man’s Land‘ bedient sich solcher intelligenten Prozesse und baut automatisch Planeten mit komplett vom Computer generierter Flora und Fauna. Damit erhalten Gamer ein schier unendliches Spiele-Universum aus künstlich intelligenten Kombinationen von Bausteinen.Dabei kennt die Automatisierung kaum Zufälle, denn sie hängt von dem Spieleverhalten der Gamer ab. Und genau das ist das Ziel von lernenden Videospielen. Das Spiel passt sich stets an den Spieler an und kann ein Level so einfacher oder schwieriger gestalten. So ist die künstliche Intelligenz nicht der eigentliche Gegner, sondern der Spieler selbst ist seine größte Herausforderung. Auch der Bereich des Online Casinos Spielens schläft nicht und überzeugt mit künstlicher Intelligenz. Sie macht es den Spielern möglich ein Spielerlebnis mit persönlichen Vorlieben zu genießen. Dass KI Spiele die Game-Landschaft somit stark beeinflussen werden ist klar. Die Spieleerfahrung wird damit bedeutend natürlicher und menschenartiger.Neue KI Technologien sind bereits längst im Berufsalltag angekommen. In Deutschland selbst sind die digitalen Entwicklungen zwar noch nicht so bahnbrechend wie in anderen Ländern, jedoch profitieren Firmen bereits heute schon vom Einsatz neuartiger Robotierungen, zum Beispiel im CRM Bereich. Dort können Prozesse nun das Kaufverhalten von Verbrauchern besser nachvollziehen und im gleichen Atemzug bessere Entscheidungen auf Basis der Analyse machen. Durch diese vorhersehbaren Analysemöglichkeiten entstehen für Unternehmen komplett neue Möglichkeiten der Ausweitung von Umsatzgebieten, was eine Studie des Vereins Deutscher Ingenieure bestätigt. Auch im Projektmanagement lohnt sich künstliche Intelligenz, da mit Hilfe von intelligenten Tools die Eingaben von Daten besser erkannt, geplant und ausgewertet werden können.So kann Deutschland mithilfe der neuen Technologien schon jetzt Prozesse optimieren, neue Geschäftsfelder erschließen und mögliche Komplikationen voraussehen.Caption: Künstliche Intelligenz ist schon lange kein Konstrukt der Zukunft mehr und wird bereits im Alltag sowie im Job genutzt.Dies Prognose ist, dass künstliche Intelligenz spätestens in 10 Jahren zum Mainstream werden wird. Von sich selbst fahrenden Autos über Roboter, die im Alltag helfen, werden zahlreiche Automatisierungen vertreten sein, die man heute nur erahnen kann. Denn die lernende künstliche Intelligenz steht noch am Beginn ihrer bahnbrechenden Entwicklung.Dennoch wird sie, wenn einmal angekommen, den Alltag ordentlich umwälzen. Einige Unternehmen haben dies schon begriffen und ihre Prozesse für das neue Technologiezeitalter bereits umgestellt. Für den Rest gilt es, sich möglichst schnell für die KI-Welle startklar zu machen, um von der aufregenden Entwicklung profitieren zu können.