Tierhalter setzen auf gesundes Futter

Wie bei menschlicher Nahrung ist auch beim Hundefutter darauf zu achten, dass alle wichtigen Nährstoffe enthalten sind. Zuerst ist der Blick dabei auf die richtige Verteilung der Makronährstoffe zu lenken. Während Fett als Energie- und Geschmacksträger relevant ist, spielt für den Erhalt der Muskeln vor allem das Eiweiß eine wichtige Rolle. Hochwertige Kohlenhydrate runden das ausgewogene Verhältnis letztlich ab.Weiterhin gibt es Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, die in ausreichender Menge vom Hund aufgenommen werden müssen. Nicht immer fällt es leicht, diesen Bedarf über die normale Ernährung zu decken. Eine Auswahl an passenden Nahrungsergänzungsmitteln finden Sie deshalb auch auf dieser Homepage Leider fällt es in der Praxis nicht leicht, die Verträglichkeit und den Geschmack des Hundefutters an dessen Reaktion festzumachen. Dafür sind die Vorlieben bei den meisten Tieren zu schwach ausgeprägt. Die Tatsache, dass der Hund ein günstiges Futter aus dem Supermarkt wohlwollend verzehrt, bedeutet nicht, dass dies der besonderen Qualität geschuldet sein muss. Aus diesem Grund ist es notwendig, sich selbst über die Grundlagen bei der Auswahl des Futters zu informieren und im Anschluss eine gut durchdachte Entscheidung zu treffen.Auf der anderen Seite können die Ausscheidungen eines Hundes die Mängel des Futters klar zum Ausdruck bringen. Tierhalter können daran erkennen, wie es um die Verträglichkeit der Nahrung bestellt ist und ob in diesem Bereich vielleicht eine Nachbesserung notwendig wäre. Unter dem Strich bleibt festzuhalten, dass sich die Verträglichkeiten von Hund zu Hund unterscheiden. Über den Aussagen pauschaler Informationen steht aus diesem Grund der individuelle Befund.Inzwischen gibt es für Hundebesitzer die Möglichkeit, das Tier vegetarisch oder gar vegan zu ernähren. Experten weisen immer wieder darauf hin, dass dies nicht den natürlichen Instinkten eines Hundes entsprechen kann. Als Lieferant wichtiger Proteine spielt aus diesem Grund weiterhin ein hoher Anteil an Fleisch eine wichtige Rolle.Große Diskussionen gab es bereits über die Frage, ob Getreide einen Platz im Hundefutter einnehmen darf. Aktuell gilt Getreide nur in Form von Reis, Buchweizen oder Amaranth oder als gut verträglich. Das Beimischen von Obst und Gemüse bietet wiederum die Möglichkeit, den Anteil an verschiedenen Vitaminen zu erhöhen. Öle und Fette runden die Nahrung letztlich ab und haben eine nicht zu bestreitende Berechtigung innerhalb dieser Mischung.Nicht immer ist es aufgrund schlechter Transparenz möglich, sich selbst davon zu überzeugen, dass all diese Bestandteile den Weg in das industriell hergestellte Hundefutter gefunden haben. Aufgrund des hohen Zeitaufwands, der damit verbunden ist, kommt die eigene Herstellung des Hundefutters nur für wenige Tierhalter in Frage. Trotz der zusätzlichen Investition, die damit verbunden sein mag, ist es aus diesem Grund wichtig, stets auf hochwertige Produkte zu setzen. Denn nur dort ist es unter dem Strich möglich, all jene Bestandteile zu finden, die für einen langen Erhalt der Gesundheit des Tieres wichtig sind. Wer sich bereits vor dem Kauf des Hundes mit diesem Thema befasst, kann als Tierhalter alle Weichen auf die gesunde Ernährung stellen.