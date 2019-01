Unterhaltung pur – Fußball in Deutschland

ist den Superstars in den Vereinen, die Woche für Woche mit atemberaubenden Auftritten fürBegeisterung sorgen. Dabei ziehen die wertvollsten Vereine der Welt wie kaum andere mitihren Starensembles in den Bann. Angeführt wird die Riege vom FC Barcelona, der dichtgefolgt vor Manchester City noch vor Real Madrid liegt. Doch auch kleine Vereine in denRegional- und Landesligen sorgen für beste Unterhaltung, wie der TSV Winsen/Luhevergangenes Jahr unter Beweis stellte.Bekannt wurde der Verein, als sie in das Wettbieten um einen Weltstar über die sozialenMedien mit einstiegen. Der TSV Winsen/Luhe machte eine Offerte für BVB-StarMarco Reus. So stiegen sie zu einem der bekanntesten Amateurvereine Deutschlands auf. Alssie Mitte des Jahres dann noch in die Landesliga aufstiegen, war der Fußballtraum für viele inder Region wahr geworden. Doch die Erfolgsgeschichte ging weiter. Erst vor Kurzem konntedie Mannschaft um Trainer Henrik Titze den Stadtpokal für sich gewinnen Wie das Financial Fair Play die großen Vereine der Welt beschäftigt, so zeigen sich in denunteren Ligen Probleme ganz anderer Art. Dabei hat der Fußball in all seinen Facetten Schattenseiten . So schwimmen viele Vereine danke Übertragungsrechten im Geld und anderekämpfen mit der Pflege ihrer Sportplätze. Beispielsweise fallen in den unterklassigen Ligenreihenweise Spiele aus, weil die Böden zu feucht sind. Dabei hat es in Deutschland mehr als50.000 Fußballplätze, die zum größten Teil Rasenflächen bieten. Doch gerade in denLandesligen werden immer mehr Kunststoffrasen verlegt. Nicht selten wandern Mitglieder zuanderen Vereinen mit einem solchen Rasen ab, da hier gespielt wird, während es anderenortszu nass ist.Dabei hat der Amateurfußball noch etwas Ursprüngliches. Hier werden Gemeinschaft undNormalität gelebt. Zudem zeigt sich in den Mannschaften ein guter Querschnitt derGesellschaft. Die Verbände hingegen lassen diese Vereine oft alleine. Während überAmateur-TV-Übertragungen philosophiert wird und alles moderner werden soll, kommt dieBasis abhanden. Denn der aktuelle Weg ist eine Einbahnstraße. Das liegt daran, dass dieAmateurvereine für die Profiklubs gute Talente-Lieferanten sowie -Entdecker sind, ohne dassdabei etwas zurückkommt. Leider wird gerade in dem Bereich der Unterschied schon fastgrotesk. Während Profivereine mit riesigen Summen wirtschaften und einestetige Eventisierung auch auf Kosten der Spieler stattfindet, ist der Amateurfußball immernoch ein wenig wie früher. Jedoch hat sich die Basis geändert uns so funktioniert diese nichtmehr, wie es einmal der Fall war. Um dies zu ändern, bräuchte es ein Konzept zurZusammenarbeit.