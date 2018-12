Die Musik für das Fest

Weihnachten ist eine besinnliche Zeit. In der Adventszeit hört man gerne festliche Musik. Ronaldo Villazon, Andrea Bocelli und Diana Krall mit Tony Bennett haben jetzt ihre neuen Veröffentlichungen präsentiert.

verzückt seine Fans mit seinem neuen Alum "Si". Auf dieser CD hat der Sänger nur neue Songs aufgenommen. "Es geht um Herz und Seele, um Optimismus und Familie, um Melodie und Zauber", erklärt Bocelli, der mit seinem Hit "Time to say Goodbye" seine Fans faszinierte. Auf Tournee ist der Italiener auch. Er gastiert am 9. Januar in der TUi-Arena in Hannover.fängt den Zauber der Weihnacht auf seinem Album "Feliz Navidad" ein. Der französische Tenor mit mexikanischen Wurzeln singt Klassiker der Weihnachtszeit in fünf Sprachen. Auch klassische Balladen und Volkslieder sowie Duette mit Sasha und Julie Zenatti erfreuen die Hörer.Der 120. Geburtstag von George Gershwin ist der Anlass für ein gemeinsames Album von(92) und Sängerin und PianistinDie zwei internationalen Stars zeigen auf der CD "Love is here to stay" ein tolles Zusammenspiel. Für die musikalische Begleitung sorgt das Trio des Pianisten Bill Charlap.Wer kein Glück bei der Verlosung hat: Die Veröffentlichungen sind im Media Markt Buchholz und bei Smile Records in Buchholz erhältlich.