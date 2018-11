Achtjähriger von Pkw angefahren

thl. Winsen. Ein achtjähriger Junge wollte am Donnerstag gegen 11.50 Uhr in Höhe der Alten Stadtschule mit seinem Fahrrad die Eckermannstraße überqueren. Eine Pkw-Fahrerin (51) übersah den Jungen und fuhr ihn an. Das Kind erlitt bei dem Unfall Schürfwunden und Prellungen.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise an Tel. 04171 - 7960.