Autoknacker trieben ihr Unwesen

ce. Sprötze/Moisburg. Einen blauen Toyota RAV4 (Kennzeichen WL-MK 8000) stahlen Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Sprötze in der Sprötzer Bahnhofstraße. Laut Polizei konnten die Diebe vermutlich das Keyless-Go-Systems des Wagens überwinden und diesen so öffnen und starten. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Lenkrad, Navi und Tacho bauten Autoknacker in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus einem BMW aus, der an der Grundschule in Moisburg stand. Hinweise an die Polizei Buchholz unter Tel. 04181 - 2850.