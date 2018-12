Betrunken ohne Wissen des Autobesitzers gefahren

os. Winsen. Ohne Wissen des Eigentümers hat ein Mann (29) dessen Seat genutzt und am Samstagabend in Stöckte prompt einen Poller und einen Zaun beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 1,98 Promille. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.