Bohrmaschine aus Transporter in Buchholz geklaut

ce. Buchholz. Eine hochwertige Bohrmaschine stahlen unbekannte Täter in Buchholz, als sie in der Nacht zu Samstag, 29. September, in der Straße Sandberg einen VW-Transporter durch Einschlagen der Seitenscheibe aufbrachen. Hinweise an die Polizei Buchholz unter Tel. 04181 - 2850.