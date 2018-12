Drei Fahrzeuge an einem Wochenende geklaut

thl. Buchholz. Am vergangenen Wochenende wurden in Buchholz und Umgebung zwei VW Busse entwendet. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um die offensichtlich beliebten Modelle Multivan und California. Die Fahrzeuge waren bei den Eigentümern auf den Grundstücken geparkt. Wenn möglich, sollten Eigentümer solcher Fahrzeuge versuchen, diese besonders zu sichern, in dem diese Fahrzeuge zum Beispiel mit einem anderen Pkw zugeparkt werden. Der VW Bus scheint ein gefragtes Modell bei den Tätern zu sein, auch ältere Modelle VW T4/T5 fallen den Dieben immer mal wieder zum Opfer. In Bendestorf wurde zudem ein hochwertiger Sportwagen Mercedes AMG entwendet. Auch dieses Fahrzeug wurde von einem Privatgrundstück geklaut.