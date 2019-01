Einbrecher im Kreis Harburg unterwegs

ce. Landkreis. Auch Einbrecher machten jetzt wieder den Landkreis Harburg unsicher. In Buchholz nutzten Unbekannte am Samstagmittag die Unachtsamkeit von Eigentümern eines Einfamilienhauses am Seppenser Mühlenweg aus. Während diese im Garten vor dem Haus arbeiteten, betraten die Gauner durch die Terrassentür die Innenräume, durchsuchten sie nach Wertgegenständen und stahlen schließlich eine Geldbörse.

• In einem Einfamilienhaus im Mühlenweg in Fleestedt wurden Einbrecher am Freitag gegen 20.30 Uhr durch die heimkehrenden Hausbesitzer überrascht. Die Täter konnten unerkannt fliehen und trotz einer groß angelegten Fahndung nicht gefasst werden. Wieviel Beute die Einbrecher gemacht haben, war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

• In der Straße "Kiek Ut" in Bendestorf kam es am Freitagnachmittag zu einem Wohnungseinbruch in einem Einfamilienhaus. Unbekannte hebelten ein Fenster auf und durchsuchten das Haus nach Wertsachen. Auch hier ist noch nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde.