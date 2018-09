Einbrecher kamen über die Terrasse

ce. Landkreis. Einbrecher waren am Wochenende in Stelle, Bendestorf und Meckelfeld unterwegs. Die Täter gelangten jeweils über die Terrassentür in die Wohnung und durchwühlten auf der Suche nach Diebesgut viele Zimmer. In Meckelfeld wurden die drei Einbrecher durch den 11-jährigen Sohn der dort wohnenden Familie überrascht, woraufhin sie flüchteten. Hinweise an die Polizeiinspektion Harburg unter Tel. 04181 - 2850.