Einbrecher waren wieder im Landkreis Harburg unterwegs

ce. Landkreis. Einbrecher waren am Wochenende wieder an verschiedenen Orten im Landkreis Harburg unterwegs. Sie stiegen am Freitag zwischen 14 und 17.30 Uhr in der Willi-Matthies-Straße in Klecken in ein Einfamilienhaus ein, und am gleichen Tag war ein Mehrfamilienhaus in der Kleckener Straße Am Rehmenfeld das Ziel von Gaunern. Am Samstag zwischen 16.30 und 21 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Diershof in Meckelfeld ein. Ob die Täter Beute machten, war in diesen Fällen bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

Bargeld und Schmuck erbeuteten Langfinger, die am Samstag zwischen 16 und 20 Uhr in zwei Einfamilienhäuser am Koppelweg und im Forellengrund in Jesteburg einbrachen. Sachdienliche Hinweise zu allen Fällen nehmen die Polizei in Buchholz (Tel. 04181 - 2850) und jede andere Polizeidienststelle entgegen.