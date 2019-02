Einbruch in "Knolle's Markt" in Ramelsloh

thl. Ramelsloh. Am Samstag gegen 2 Uhr fuhr eine Tätergruppe von fünf männlichen Personen mit einem silbernen Mercedes Vito mit einer auffällig schwarzen Motorhaube auf den Parkplatz des "Knolle`s Markt" in Ramelsloh.

Nachdem die Täter bis 4.08 Uhr den Markt beobachteten, warfen sie mittels einer Fußplatte für Baustellenschilder ein Glaselement ein und entwendeten zielgerichtet Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro.

Ebenfalls in der Nacht zum Samstag wurden in unmittelbarer Tatortnähe zwei unterschiedliche Kennzeichen aus Friesland (FRI) entwendet, die bei der Tatortaufnahme beim "Knolle's Markt" auf einem angrenzenden Feld aufgefunden werden konnten.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 04105 - 6200 entgegen.