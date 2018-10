Feuerwehr verhindert Großbrand

thl. Scharmbeck. Durch ihr schnelles Eingreifen hat die Feuerwehr am Dienstagabend ein Großbrand in einem Wohngebäude an der Scharmbecker Dorfstraße verhindert. Gegen 19.45 Uhr wurden die Feuerwehren Scharmbeck, Pattensen und Winsen zu einem Gebäudebrand alarmiert. Vor Ort stellten die Retter an der Rückseite des Hauses eine Verrauchung in einer Wohnung fest. Unter Atemschutz gingen die Retter vor und konnten den Brandherd im Bereich der Küche schnell abgelöschen. Anschließend wurde die Wohnung rauchfrei gemacht. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe hat die Polizei aufgenommen.