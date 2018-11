Frontal in Gegenverkehr

Transporter-Fahrer übersieht beim Linksabbiegen vorfahrtberechtigten Pkw

Zwei Verletzte forderte am Montag ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Osttangente/Tönnhäuser Weg. Gegen 10.50 Uhr wollte der Fahrer (31) eines Fiat Ducato Kastenwagens aus Richtung Drage kommend nach links in die Osttangente einbiegen. Dabei übersah er die im Gegenverkehr nahende und vorfahrtberechtigte 78-jährige Frau mit ihrem Pkw Toyota. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen.Da zuerst davon ausgegangen wurde, das dort eine Person einklemmt ist, wurde neben zwei Rettungswagen auch die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt an Bord zur Einsatzstelle entsandt. Dabei hatte die Feuerwehr eine Anfahrt von nur wenigen hundert Metern.Bezüglich der vermeintlich eingeklemmten Person wurde schnell Entwarnung gegeben. Die Feuerwehr übernahm bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Erstversorgung der Verletzten. Die Frau wurde schwer verletzt, der Unfallverursacher erlitt einen Schock. Beide kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.Aus beiden Unfallfahrzeugen liefen erhebliche Mengen an Betriebsstoffen aus. Von den Einsatzkräften wurden diese Bindemittel abgestreut. Beide Fahrzeuge wurden anschließend abgeschlepptFür die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich abgeleitet. Auch der Güterverkehr der Osthannoverschen Eisenbahn wurde eingestellt, da sich die Unfallstelle direkt an den Gleisen befand.Die Ermittlungen hat die Polizei aufgenommen.