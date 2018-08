Kind (6) tödlich verunglückt

(thl). Tragischer Unfall auf der K31 zwischen Otter und Schneverdingen: Ein sechsjähriges Mädchen aus Otter lief am Donnerstag gegen 10 Uhr plötzlich auf die Straße, weil auf der anderen Straßenseite Verwandte waren. Das Kind lief direkt vor einen Pkw und wurde von diesem frontal erfasst. Die Sechsjährige wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Ihre Angehörigen, die den Unfall mit ansehen mussten, wurden von Seelsorgern betreut. Die K31 blieb bis 17.45 Uhr voll gesperrt.