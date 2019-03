Lkw drohte in Elbe zu kippen

. Das war knapp: Weil er nach eigenen Angaben einem entgegenkommenden, teilweise auf seiner Fahrspur fahrenden Lastwagen ausweichen musste, geriet der Fahrer eines Lkw am Dienstagvormittag auf der Elbuferstraße in Laßrönne in den Grünbereich und blieb dort stecken. Weil der Deich abschüssig verläuft, bestand die Gefahr, dass der Laster umkippt und in die Elbe stürzt. Deswegen rückte die Feuerwehr an, sicherte das Fahrzeug und wartete auf den Abschlepper, der den Brummi zurück auf die Straße zog.