Messer ins Bein gestochen

Polizei sucht Zeugen für Vorfall in Tostedt

Bereits am Abend des 10. Februar kam es im Ziegeleiweg in Tostedt zu einem Vorfall, der der Polizei bis heute Kopfzerbrechen bereitet.Gegen 21.55 Uhr stand ein 23-Jähriger in seinem Garten auf einer Leiter, als plötzlich ein Unbekannter auf ihn zukam und ihm wortlos ein Messer in den Oberschenkel stach. Anschließend verschwand der Täter wieder. Er wird wie folgt beschrieben: 180 bis 185 Zentimeter groß, schlank, helle Hautfarbe, dunkler Vollbart. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Basecap und einem schwarzen Blouson mit roten Applikationen und Alpha-Industrie-Abzeichen. Der Täter soll nach Alkohol gerochen haben.• Hinweise an die Polizei, Tel. 04182 - 28000.